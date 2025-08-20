Alex Cardero, nuevo refuerzo del CD Mirandés

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Club Deportivo Mirandés y el Real Oviedo han llegado a un acuerdo para la cesión de Álex Cardero de cara a la temporada 2025-2026.

Alex Cardero (Oviedo, 2003) es un futbolista que actúa como volante ofensivo. Se trata de un jugador que destaca por su gran capacidad de llegada al área. Además, es un futbolista muy participativo en la elaboración del juego y con gran capacidad goleadora.

El joven ovetense ha crecido vinculado siempre al club de su ciudad: el Real Oviedo. Tras una cesión en el Arenteiro, regresó al conjunto asturiano la pasada campaña asumiendo más protagonismo con el primer equipo. Alex llega a Miranda con la intención de dar un paso adelante en su carrera y continuar sumando minutos en LALIGA HYPERMOTION.