El Burgos BH, de fuga en fuga en la Vuelta 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El regreso del Burgos Burpellet BH a La Vuelta, dos años después, ha estado marcado por su constante presencia en carrera. Desde la primera jornada en Italia, el conjunto morado ha apostado por la combatividad y las fugas, con Hugo de la Calle, Sinuhé Fernández y Mario Aparicio como protagonistas en los días iniciales.

La aventura comenzó en Turín, con una etapa que terminó al esprint en Novara. Hugo de la Calle, debutante de 21 años y uno de los ciclistas más jóvenes de la ronda, se filtró en la escapada del día junto a otros cinco corredores. No solo aguantó con determinación, sino que rodó más de una hora en solitario, lo que le permitió alzar los brazos en el podio como vencedor del premio a la combatividad.

En la llegada masiva, Daniel Cavia fue 15º, demostrando la ambición del bloque burgalés desde el inicio.

Sinuhé Fernández ataca en solitario en la parte final de la etapa.Antonio Baixauli

La segunda etapa, con final en alto en Limone Piemonte, volvió a teñirse de morado. Esta vez fue Sinuhé Fernández quien se dejó ver al frente. El asturiano, también debutante, tuvo que perseguir durante casi 20 kilómetros en solitario antes de enlazar con la fuga de cuatro ciclistas que animó gran parte de la jornada. Aunque el esfuerzo inicial le pasó factura en el puerto final, cumplió su objetivo de mostrar la camiseta del equipo y sumar experiencia. En la subida decisiva, Sergio Chumil y Mario Aparicio supieron colocarse entre los más fuertes, con el guatemalteco terminando en el puesto 30 y consolidándose como octavo mejor joven de la clasificación.

En la tercera etapa, el equipo mantuvo un perfil combativo, aunque sin lograr presencia destacada en la escapada. Fue el preámbulo de lo que estaba por venir en la cuarta jornada, la más larga de esta edición, con 206 kilómetros entre Susa y Voiron, atravesando los Alpes para entrar en Francia.

Mario Aparicio se filtró en la fuga formada en el Puerto de Exilles junto a otros cuatro corredores. La escapada llegó a disfrutar de más de tres minutos de ventaja, lo que le permitió pelear por los puntos de la montaña. El arandino mantuvo el pulso hasta que el pelotón incrementó el ritmo y dio caza al grupo a 90 kilómetros de la meta.

Con el terreno ya más favorable para los equipos de los velocistas, apareció de nuevo el nombre de Sinuhé Fernández. Tras haberse mostrado en la segunda etapa, el asturiano lo intentó esta vez en solitario en la zona llana previa a Grenoble, rodando destacado hasta la subida al Col de Comboire, a unos 40 kilómetros del final. La etapa concluyó al esprint en Voiron, donde Eric Fagúndez logró entrar en el top-30, mientras que Daniel Cavia perdió sus opciones tras un roce con otro ciclista en los últimos kilómetros.

El arandino Aparicio comanda el grupo de escapados.Antonio Baixauli

«La etapa salió un poco rápida, pronto hubo ataques y me metí en uno de ellos», explicó Mario Aparicio. «La idea era entrar en la fuga e intentar disputar los puntos de la montaña. Existía la posibilidad de ponerme líder de esa clasificación si ganaba los diferentes puertos», aclaró. «A partir de ahí fue ya un día más tranquilo y el pelotón nos recortó pronto la diferencia que teníamos», rememoró.

Con todo, Aparicio se delcaró «feliz de haber estado delante y también con el hecho de que las piernas están bien». La nota negativa de la jornada fue el abandono de Carlos García Pierna, enfermo desde el inicio de la carrera y que no pudo continuar debido a un virus.

La caravana de La Vuelta abandona ya Italia y Francia para entrar en territorio español. Este miércoles, Figueres acogerá la contrarreloj por equipos sobre un recorrido de 24 kilómetros prácticamente llano, que pasará por Cabanes, Peralada y Vilanova de la Muga antes de regresar a la capital ampurdanesa.

El Burgos Burpellet BH afrontará la jornada con la novedad de estrenar sus nuevas bicicletas de contrarreloj BH, un modelo en color negro diseñado con los mejores componentes aerodinámicos.