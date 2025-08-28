Juste, el técnico perfecto para una vuelta de tuerca al ‘modelo Tizona’

Publicado por Ricardo Gª Ureta Burgos Creado: Actualizado:

Cada inicio de temporada deportiva se reviven los momentos felices en los que la «sintonía» entre las estructuras de los clubes y lo que se avecina en la cancha, con la nueva plantilla y el entrenador debutante en el CB Tizona, parece siempre una bendición de los astros, conjuntados para la ocasión.

Ocurre en ocasiones que las parejas de baile encajan a la perfección antes, incluso, de que suene la música. Eso es especialmente fácil cuando uno sabe que la música que quiere que suene es una y no otra, y el otro se pirra por ese ritmo porque lo lleva «en el ADN». Pues en esas está el CB Tizona que no puede estar más satisfecho con que Jordi Juste tome las riendas de su particular universo baloncestístico ni en nuevo técnico más ilusionado con que le dejen pilotar el Ferrari del estilo de juego que a él le gusta desplegar en la cancha. Se podría decir que Jordi Juste era Tizona antes del Tizona, pero habría que hacer hincapié, también, para no ser injustos, en que hoy en día la Primera FEB juega de una manera que bebe de lo que Tizona puso en las canchas en su regreso a la elite.

Juste está deseoso de dar una vuelta de tuerca a ese estilo de juego y está determinado a que cada entrenamiento sea tan intenso cómo el club necesita para que esa filosofía de Tizona con su estilo de juego, su apuesta por la juventud y el trabajo colectivo den sus frutos.

AFICIÓN

«Queremos que El Plantío se llene lo antes posible y que desde el día que se llene, que ya nunca más se vacíe» Jordi Juste, entrenador del CB Tizona Burgos

«Es difícil entrenar cada día a este ritmo, por eso me siento afortunado de contar con un staff tan profesional porque nuestro objetivo tiene que ser mantener al jugador 100% disponible los máximos días posibles del año y si podemos contar con 12 jugadores de plantilla más 2-3 de la cantera, que en estos días de pretemporada ya se han unido nosotros, si somos capaces de mantener esto; el equipo mantendrá ese nivel de exigencia. No de competición, sino de exigencia diario de lunes a viernes que es donde el equipo se prepara para jugar», argumentaba Juste sin dar más pistas.

Eso sí, recalcó que, pese a que el estilo Tizona ha sido muy imitado, es complicado sacarle rendimiento a largo plazo. «Muchos se quieren apuntar a esto, pero tendrán que experimentar que de lunes a viernes hay que hacer un trabajo importante y que, con todo el respeto del mundo, los que empiezan no son conscientes de lo que requiere este juego».

Mentalidad Tizona

Juste, que se definió como un entrenador muy «exigente» y que se presentó con las ideas muy claras en su primera comparecencia como entrenador del Tizona, cuenta con un respaldo pleno de la directiva y la dirección deportiva, para aplicar una receta que ya es conocida en El Plantío, pero con sabor personal. En ese sentido, Juste argumentó que «todo esto se entrena desde una mentalidad del día a día, hablando con el jugador, siendo conscientes de que el equipo es lo más importante y que el compañero de al lado lo va a hacer igual o mejor que tú.

Todo este trabajo está implícito de lunes a viernes». Juste no tuvo reparos en admitir que es un entrenador muy exigente y aunque el barcelonés prefiera hablar sobre la cancha, su presencia en el banquillo azulón ha facilitado el fichaje de determinados jugadores que eran pretendidos por otros clubes, incluso de mayor categoría.

COMPROMISO

«La ilusión ya se ha transformado en una responsabilidad, la responsabilidad del día a día» Jordi Juste, entrenador del CB Tizona Burgos

Lo que ofrecen Tizona y Juste, tal para cual, es un aterrizaje vertiginoso en la Primera FEB más competida de la historia a la que el equipo deberá adaptarse de forma «muchísimo más rápida» que en la temporada anterior, teniendo en cuenta que «ya desde el primer día la mentalidad de cada jugador está puesta en el desarrollo de este estilo de juego. Los matices pueden venir en mi personalidad, en la metodología de entrenamiento del día a día y luego el buen trabajo que podamos hacer como staff».

Juste se deshizo en elogios en su presentación pública en la que valoró la extensión de la estructura técnica del Tizona tanto en la parte física como en el acompañamiento psicológico porque, agradece que al llegar a un «referente» de la Primera FEB como el Tizona «desde clubes humildes con los recursos justos, es una satisfacción enorme trabajar con un staff tan amplio y dedicado al 100%. Y tener esa oportunidad a mí me abre las puertas del cielo», admitió.

Sin necesidad de explicitar sus planes concretos y los nombres propios, Juste reconoció que hay jugadores que necesitan un trabajo de mentalización adicional para recuperar su afinación con la sintonía de juego que pretende aplicar Juste y que demanda el club . Tarea que no arredra a un entrenador que gozará de «contar con este importante arsenal de recurso humano, de trabajadores, de entrenadores asistentes, cuerpo técnico, médico, psicólogo, es una pasada. Y muy ilusionado por esta parte, de estar ya trabajando con ellos y las posibilidades que nos ofrece el futuro son muy grandes».

FILOSOFÍA

«Es más sencillo llegar a un sitio con una identidad de juego tan clara, algo que tú has trabajado durante dos, tres, cuatro años» Jordi Juste, entrenador del CB Tizona Burgos

El director deportivo de Tizona, Jose Manuel Naveira, ya anticipó nada más presentar al nuevo entrenador que la «sintonía» con Jordi Juste le había convertido en una pareja inseparable en la confección de la plantilla, con el añadido de que el entrenador barcelonés, encaja a la perfección con la filosofía de Tizona. De la mano club y nuevo entrenador han cerrado una plantilla ‘marca Tizona’, con jugadores jóvenes con proyección, con buena parte de la buena base de la temporada anterior y, sobre todo, han acertado con la composición del vestuario.

Lo admite el propio Jordi Juste que en los pocos entrenamientos en los que ha podido reunir a los jugadores disponibles, ya ha concluido que «no nos hemos equivocado» y defiende que « vamos en la dirección correcta, sobre todo a nivel de personalidades y de química de vestuario».

Tizona es un club en que las químicas, la sintonía y la empatía suelen dar un largo recorrido deportivo, pero en el que sin aplicar la misma receta a la estructura de formación, cojearía su filosofía. En ese sentido, Juste y todo su staff se implicarán con la cantera azulona y los junior tendrán su papel con el primer equipo. De hecho, para el primer ensayo de pretemporada con el Estudiantes este fin de semana, Juste quiere ver jugar a un par de canteranos y dejará que aterricen Marquís y Javonte. Lo que pretende el entrenador barcelonés es «meter kilómetros, hacer mucha pista, mucho arriba y abajo y ver un par o tres de cosas que nos gustaría ver a nivel táctico».

CARACTER

«El equipo mantendrá ese nivel de exigencia, no de competición, sino de exigencia diario de lunes a viernes» Jordi Juste, entrenador del CB Tizona Burgos

¿Hasta dónde quiere llegar este Tizona?

El objetivo que se plantea el Club Baloncesto Tizona para esta nueva temporada es el más complicado de los posibles, aunque en su persecución vayan de la mano la directiva, el nuevo entrenador y la dirección deportiva. Tanto el entrenador como la directiva tienen claro que esta temporada quieren que el público disfrute con el equipo, que ir al Plantío vuelva a ser algo que apetezca y que el juego conecte con la grada desde el primer día.

La temporada anterior terminó de «más a menos», como recordó el presidente del club, Miguel Ángel Benavente, con 9 derrotas consecutivas, pero, como remarcó Jordi Juste, permitió al Tizona disputar los playoff. El nuevo técnico quiso levantar la base desde la que remontar el espíritu Tizona valorando el trabajo global del equipo, pero, lo mismo que el director deportivo, José Manuel Naveira, lo que Tizona pretende por encima de todo es recuperar la conexión con la afición tras un año de sensaciones encontradas.

El presidente del Tizona y el nuevo entrenador posan en la presentación en el concesionario Ural Motor, patrocinador del equipo.TOMAS ALONSO

«Queremos que El Plantío se llene lo antes posible» y que ya «no vuelva a estar vacío», deseó el entrenador, que tiene experiencia en llenar pabellones en Navarra y Cartagena, gracias a que la progresión del juego acabó contagiando a la grada. La afición sigue dando un ejemplo de fidelidad y la masa social ya roza los 1.900 socios y desde el club se espera superar ampliamente esa cifra antes del inicio liguero. «Este año habrá muchos partidos con el aforo completo», vaticinó Benavente, confiando en que el estilo de juego vuelva a atraer a los «rezagados».

Si de algo sirvió la presentación oficial del nuevo entrenador en las instalaciones de Ural Motor fue para marcar que, pese a que, como las anteriores, la temporada arranca con muchas incógnitas deportivas, Tizona tiene un rumbo definido y un entrenador que comparte su hoja de ruta. Para el club, que prefiere partido una posición «humilde» y dejar que sea la «competición» la que defina los objetivos finales, el primer paso y obligatorio el objetivo es recuperar esa sensación de orgullo compartido cada vez que el balón echa a rodar en El Plantío.

Jordi Juste habla con el director deportivo, José Manuel Naveira, durante su presentación.TOMAS ALONSO

Por otro lado, tanto el vicepresidente del club y responsable de la cantera, Fernando Andrés, como la dirección deportiva y el entrenador, incidieron en que la apuesta por el talento joven como columna vertebral del proyecto deportivo tendrá un papel principal con Juste y su staff.

El club ha reforzado su estructura de base, con un nuevo responsable, su director Ricardo Rey, que se unirá al cuerpo técnico liderado por Juste, quien ya está implicado en ese trabajo de formación. «Trabajar con gente joven y muchos españoles nos da cohesión, y en los últimos tres años varios jugadores han acabado en la selección española», recordó Naveira.