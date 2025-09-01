El San Pablo Burgos se medirá a Baskonia, Flamengo y otros cinco rivales en su pretemporada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El San Pablo Burgos ha configurado una pretemporada de alto nivel para preparar su vuelta a la Liga Endesa y a lo largo del mes de septiembre el equipo de Bruno Savignani tendrá que hacer frente a siete compromisos, de los que tres se disputarán en el Coliseum. Esta una agenda de partidos amistosos para las próximas semanas incluye enfrentamientos ante equipos que serán rivales directos de ACB, un duelo internacional y la final de la Copa Castilla y León.

El estreno del San Pablo Burgos en esta nueva pretemporada tendrá lugar lejos del Coliseum. Será el sábado 6 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde el conjunto burgalés inaugurará la nueva pista enfrentándose al Alimerka Oviedo Baloncesto. El calendario continuará el miércoles 10, con la visita del Flamengo al Coliseum, en un choque de carácter internacional frente al campeón brasileño, que prepara su participación en la FIBA Intercontinental Cup.

Dos días después, el viernes 12, llegará una de las citas más exigentes de la preparación, con la presencia del Baskonia en Burgos. El equipo vitoriano, uno de los grandes de la ACB, será un test de primer nivel para los de Savignani. El fin de semana del 13 y 14 de septiembre, el San Pablo disputará la final de la Copa Castilla y León frente al ganador del triangular que protagonizan Tizona, Palencia y Zamora.

La recta final de la pretemporada incluirá otros tres encuentros ante clubes de la Liga Endesa. El jueves 18 de septiembre, los burgaleses se enfrentarán al Coviran Granada en el Fernando Martín de Fuenlabrada. El domingo 21 regresarán al Coliseum para recibir al Casademont Zaragoza, en el que será el último partido ante su afición antes del inicio liguero. Cerrarán su preparación el domingo 28, con una visita al Pazo dos Deportes para medirse al Río Breogán en Lugo.