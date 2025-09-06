Jordi Juste: «Creo que hemos competido muy bien pese a las bajas»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El técnico del Grupo Ureta Tizona Burgos, Jordi Juste, ofreció una lectura positiva tras el paso de su equipo por el torneo de la Copa Castilla y León, a pesar de haber encajado más de 100 puntos en los dos encuentros disputados y no haber podido acceder a la final tras la derrota ante Palencia (102-87). El entrenador destacó la actitud del grupo y el nivel de competitividad que han mostrado sus jugadores en ambos partidos del triangular. "Contento por el despliegue general de ayer y hoy", afirmó.

"A pesar de que hemos vuelto a encajar más de 100 puntos, creo que hemos competido muy bien. Ya no solo por el hecho de este partido en sí, sino en el global de lo que es ayer y hoy", señaló Juste, quien recordó que el equipo llegó mermado por las bajas.

Consultado sobre el impacto de las bajas en el plan de juego, fue directo y afirmó que "í, sin duda, porque utilizamos a 12 jugadores. Eso va a ser una premisa no de pretemporada sino todo el año" y argumentó que "si te falta uno o dos ya no puedes hacer ni las mismas transiciones ni tener las mismas posesiones y luego evidentemente el desacierto se acaba imponiendo".

En cualquier caso, quiso dejar claro su satisfacción con la mentalidad del grupo y su "esfuerzo" de los jugadores "en cuanto a mentalidad y concentración y sobre todo querer competir el partido contra Palencia".

De cara a lo que resta de preparación antes del inicio de liga, Juste se mostró confiado en el trabajo que queda por hacer. "Estamos súper tranquilos, tenemos una planificación, creemos saber lo que estamos haciendo", aseguró. "Estamos tomando una serie de riesgos que el primero es construir en ataque, que los nuevos se adapten a este ritmo que queremos, que tampoco es fácil. A pesar de que seis ya lo conocen, otros seis no lo conocen", concluyó, apuntando que el ajuste defensivo llegará con el trabajo físico de las próximas semanas.

El técnico valoró el trabajo defensivo, aunque reconoció el impacto del ritmo alto de juego que buscan imponer. "Defensivamente no lo hemos hecho mal", analizó pero admite que Palencia castigó al equipo al "querer jugar a alto ritmo y generar tantas posesiones". También puso el foco en una de las carencias del equipo en ataque y lamentó que ante Palencia hubiera sido oportuno "más opciones de tres".

Pese a ello, quiso destacar aspectos positivos como el dominio del rebote y remarcó que en "los rebotes totales hemos ganado a Palencia" y, especialmente que "no hemos concedido tantos ofensivamente hoy" como la víspera ante Zamora.

Juste destacó la capacidad del grupo para mantenerse firme en los momentos difíciles del encuentro. "Hoy había un riesgo grande por la falta de efectivos de tener más problemas o de que el equipo en algún momento se cayese en el tercer cuarto. Ha habido un amago de caerse en el último cuarto, pero han reaccionado bien, han insistido en ataque, en defensa creo que hemos dado un pasito más", subrayó.