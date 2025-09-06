Tizona Burgos cae ante Palencia y se queda sin opciones en la Copa Castilla y León

Rodrigo Seoane se lleva la pelota en el partido ante Palencia en la Copa.FBCyL

Súper Agropal Palencia peleará con el CB Zamora por la segunda plaza en la final de la Copa Castilla y León de baloncesto. Los palentinos infringieron la segunda derrota de este triangular a un Grupo Ureta Tizona Burgos que fue siempre por detrás en el marcador y que, aunque hizo la goma en varias ocasiones, acabó viendo cómo sus perdidas de balón le dejaban sin opciones.

Comenzó el encuentro con un Súper Agropal Palencia muy enchufado y que en menos de dos minutos le sacaba ya seis puntos de renta a Grupo Ureta Tizona Burgos (8-2). Dos tiros libres dieron aire a los burgaleses, pero la velocidad en el juego de los palentinos, con Kunkel muy enchufado, impedía a su rival recortar diferencias (11-4, minuto 3).

Le costaba a los burgaleses superar la línea defensiva de un Palencia que asfixiaba la salida de balón de su rival. Aún así, mediado el cuarto apretaban los burgaleses, pero el elevado acierto en el lanzamiento exterior de los palentinos, con 4 de 5 anotados en los primeros cinco minutos, impedía a Grupo Ureta Tizona Burgos meter presión al rival (18-9, minuto 6). Solo en la recta final del cuarto conseguían los burgaleses igualar el partido en la cancha y aumentar su acierto ofensivo, aunque apenas pudo recortar diferencias (25-17).

La mejora de Grupo Ureta Tizona Burgos se hizo más evidente en el inicio del segundo cuarto. A base de defensa, los burgaleses consiguieron cortar las penetraciones de su rival para ir acercándose en el electrónico (27-22). Palencia tiraba de velocidad e individualidades y salvaba la situación. La tensión era máxima y la igualdad era máxima sobre la pista, pero Súper Agropal Palencia impedía que Burgos recortase más diferencias (35-27, minuto 14).

Paraba el partido el técnico de Grupo Ureta TIzona, pero Palencia golpeaba de nuevo desde el exterior y ponía el 39-27 a 4 minutos del descanso. Apretaban los burgaleses, que de la mano de Huelves conseguía acercarse a 'solo' seis puntos (41-35, minuto 18). Pero duró poco la alegría. Palencia, con buenas defensas y mucha velocidad a la contra, conseguía volver a escaparse hasta los 10 puntos todavía a un minuto del descanso (45-35), una diferencia que se quedó en 7 puntos al descanso (51-44).

Ya en el inicio del tercer cuarto, Grupo Ureta Tizona Burgos siguió haciendo valer su superioridad en el rebote para continuar acortando distancias (53-49). Una vez más, sin embargo, Súper Agropal Palencia metió al directa en cuanto le vio las orejas al lobo, recuperó la intensidad en su juego y volvió a poner tierra de por medio llegando al minuto 26 con 11 puntos ya de renta (67-56), obligando al técnico burgalés a parar el partido en busca de un revulsivo. No lo encontró. Súper Agropal Palencia manejó a la perfección su renta y no dio opciones a su rival, entrando en el último cuarto con una máxima ventaja de 12 puntos (76-64).

Y por si quedaban dudas, en el inicio del último cuarto Súper Agropal Palencia dio un golpe definitivo colocándose a 15 puntos en apenas un minuto y medio (80-65). No tiró la toalla Grupo Ureta Tizona Burgos, que a base de coraje conseguía colocarse de nuevo a 7 puntos a falta de 4 minutos para el final (85-78).