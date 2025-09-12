Nueva prueba para el Recoletas Burgos Caja Rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural continúa con su puesta a punto de cara al comienzo de la competición. El conjunto burgalés afronta este sábado 13 de septiembre, a partir de las 16:30 h, en el Pepe Rojo de Valladolid, su segundo partido de pretemporada frente al campeón de liga, el Club de Rugby Inexo El Salvador.

La pasada semana lo haría igualmente en Valladolid frente al campeón de copa del Rey, el VRAC Quesos Entrepinares, donde se impuso por 24‐26. De esta forma el equipo de José Basso y Nicolas Herreros sigue progresando adecuadamente en su pretemporada, y tratará de poner en práctica lo aprendido en estas semanas.

El equipo burgalés llega con buenas sensaciones tras el juego practicado por el conjunto, en un partido en el que tanto los veteranos como los recién llegados, ofrecieron una gran imagen. También rindieron a gran nivel los jugadores M23, con un destacado rendimiento.

Para este nuevo enfrentamiento podrá contar con el sudafricano Ruan Snyman que arrastraba molestias y fue reservado como medida de precaución. Quien no participará es el tercera línea Valentin Bustos, que sigue recuperándose del golpe sufrido tras el choque frente al VRAC. Tampoco lo hará el nuevo fichaje, el medio melé argentino Nicolas Alvizo, que llegará a finales de mes.

Con una treintena de jugadores en dinámica, el equipo afronta esta nueva temporada con el reto de consolidar un bloque que combina veteranía, fichajes y jugadores de la cantera.

Al final del entrenamiento del jueves, el entrenador del conjunto burgalés, José Basso, comentó sus impresiones sobre como ve a su equipo para una nueva temporada. "Para nosotros es una temporada más, los objetivos siguen siendo los mismos, llegar a las finales que tenemos por delante", destacó.

El técnico del conjunto gualdinegro, añadió que "tenemos especial interés en la liga, después del año pasado creo que el club demanda poner atención en la competición". De una campaña a otra todo cambia y el técnico burgalés quiere adaptarse lo antes posible, "Hay pequeños cambios siempre, cambios de formato y calendarios. Lo que intentamos siempre es adaptarnos lo antes posible para poder estar ahí arriba otra temporada más". Este encuentro servirá para terminar de pulir detalles y el acoplamiento de las nuevas incorporaciones, de cara a ese comienzo de la competición, el 28 de septiembre a las 13.00 horas, frente a la U.E. Santboiana.