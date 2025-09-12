Justo: "El Deportivo es el equipo en mejor estado de forma de los que nos hemos enfrentado"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés recibe al Deportivo de La Coruña, este sábado, a las 16.15 horas, en Mendizorrotza. Un partido que para el técnico del conjunto rojillo, Fran Justo, será el más complicado hasta el momento, ya que, aseguró, "nos enfrentamos al equipo en mejor estado de forma de los que nos hemos enfrentado".

El entrenador del Mirandés no da importancia al hecho de que aún no se haya ganado en casa, ante su público. "La realidad de la competición es que es una, es que los puntos valen todos lo mismo, es que el equipo viene de dos victorias seguidas, ha puntuado muy bien y lo que vamos a intentar es ser capaces de volver a hacer un buen partido, de intentar ganar y si, como bien dices, que dije el otro día, delante de nuestra gente, pues mucho mejor para dárselo y para regalárselo". Y victorias, además, "en estadios importantes de la liga profesional".

El rival, el Deportivo, llega en un gran momento. "Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, uno de los llamados a pelear por el ascenso de categoría, pero la realidad de esta categoría es que no hay partido fácil, que cada partido tendrá de muchísima, muchísima dificultad", asegura.

Se trata de un equipo que "tiene capacidad para hacer muy bien las cosas, para jugar bien al fútbol, pero es que tiene tanta determinación y son tan diferenciales en el último tercio del campo que en cualquier acción, incluso tú estando haciendo un gran partido, te puedan hacer gol", por lo que el técnico rojillo afirmaba que habrá que hacer las cosas mejor incluso que ante el Albacete. De hecho, añadió, "nos enfrentamos probablemente al equipo en mejor estado de forma de los que nos hemos enfrentado en estas cinco jornadas y vamos a tener que hacer un gran partido".

Un equipo, apunto, que ha mejorado "en los balances, en los equilibrios, en el momento con pelota, en esa organización y a nivel defensivo". Un equipo que encaja, además, muy pocos goles,

En estas cinco jornadas, Justo ha visto ya una evolución en el juego del equipo. Están "muchísimo mejor en las dos fases del juego de ataque posicional y defensa posicional, igual que creo que gestionamos muy bien los momentos de transición".