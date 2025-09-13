El Correo de Burgos

El San Pablo Burgos cae ante Palencia y queda subcampeón de la Copa Castilla y León

El equipo burgalés disputará su próximo partido de pretemporada ante el Coviran Granada, el jueves 18 de septiembre

Gudmundsson, durante el partido contra Palencia

Gudmundsson, durante el partido contra PalenciaSPB/Cintia Cortés

El Correo de Burgos
Burgos

El San Pablo Burgos quedará como subcampeón de la Copa Castilla y León 2025 tras caer frente al Súper Agropal Palencia en la final del torneo autonómico. Los de Bruno Savignani y los de Natxo Lezkano ofrecieron un encuentro en suelo palentino que tuvo sus alternativas en el electrónico y que llegó con igualdad a una conclusión de partido en la que los locales supieron imponerse.

El rendimiento exterior del Súper Agropal Palencia les llevaba a dominar el arranque de la final (6- 0), que quedaba contrarrestado por los puntos del San Pablo Burgos, con unos activos Juan Rubio y Luke Fischer, que restablecían la igualdad (6-6). Los locales buscaban sus opciones de dominar el encuentro y conseguían abrir la diferencia hasta los ocho puntos (17-9).

El liderazgo permitía a los de Lezkano subir su mejor renta a diez puntos, apenas recortada al final del primer cuarto (26-19). El conjunto palentino mantenía las riendas del duelo en un segundo periodo en el que conseguían establecer una nueva máxima de 12 puntos (35-23) y seguía comandando el duelo mediado el cuarto (38-27). Los de Savignani se apoyaban en el esfuerzo colectivo desde la defensa para hacer efectivo un parcial de 2-14 en tres minutos y medio que volteaba el signo de la final (40-41). El descanso se alcanzó en el Pabellón Municipal de Palencia con el San Pablo Burgos a los mandos (40-44).

Los burgaleses se mantenían a los mandos del electrónico de la final copera en el regreso de vestuarios (45-50), pero los palentinos se aprovechaban del acierto exterior para ir reduciendo las diferencias hasta recuperar la delantera (59-58). El tercer periodo llegó con la mínima ventaja visitante (62-63).

El último cuarto arrancaba con alternativas en el marcador para ambos equipos, que dejaban equilibrado el encuentro (68-68). El San Pablo Burgos aumentaba su rendimiento defensivo, lo que le permitía enlazar un 0-7 de parcial para subir a cinco su ventaja mediado el periodo (70-75). El tiempo muerto de Lezkano daba aire a los locales, que volvían a igualar la contienda (77-77). El intercambio de canastas, con Gonzalo Corbalán y Leo Meindl liderando a los visitantes, dejaba en la mínima la diferencia a falta de dos minutos (82-83).

El Súper Agropal Palencia firmaba un parcial de 7-0 que obligaba al tiempo muerto de Savignani (87-83). El técnico brasileño tenía que pararlo de nuevo un par de jugadas después, cuando los locales subieron a seis su renta con treinta segundos de final por jugar (90-83). Una falta llevaba a Alec Wintering a la línea de tiros libres, marraba el primero, pero los árbitros le concedían dos lanzamientos más, que anotaba (92-83). Tiraban de carácter los burgaleses, que a pesar de todo volvían a poner a tres la distancia en los últimos segundos de partido (94-91). Dos libres de Vrankic sellaban la final de la Copa Castilla y León, que quedaba en manos del Súper Agropal Palencia (96-91).

El equipo burgalés disputará su próximo partido de pretemporada ante el Coviran Granada, el jueves 18 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Pabellón Fernando Martín (Fuenlabrada).

96 – Súper Agropal Palencia: Alec Wintering (10), Xabi Oroz (6), Adam Kunkel (20), Josip Vrankic (15) y Chema González (4) –cinco inicial– Óliver Gómez (-), Tobias Borg (10), Manu Rodríguez (11), Daniel Alonso (-), Ingus Jankovic (12), Mladen Armus (8), Pablo Hernández (-).

91 – San Pablo Burgos: Jón Axel Gudmundsson (6), Jhivvan Jackson (5), Juan Rubio (8), Jermaine Samuels Jr (1) y Luke Fischer (16) –cinco inicial– Gonzalo Corbalán (16), Dani Díez (16), Leo Meindl (17), Pablo Almazán (-), Yannick Nzosa (6), Joaquín Taboada (-), Ramiro Rodríguez (-). Terminaron eliminados por cinco faltas personales Yannick Nzosa y Jhivvan Jackson.

Cuartos: 26-19; 14-25; 22-19; 34-28.

Árbitros: Juan G. Carpallo, Sergio del Val y Juan A. Pinela.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa Castilla y León disputado en el Pabellón Municipal de Palencia.

