Pretemporada de altura: San Pablo Burgos se enfrenta a otro ACB en Madrid

El San Pablo Burgos dispone este jueves de una nueva cita para avanzar en su calendario de preparación en la que se medirá al Coviran Granada a partir de las 19:00 horas en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, a puerta cerrada. El encuentro forma parte de la quinta semana de trabajo para los de Bruno Savignani, que siguen afinando el engranaje de cara a la temporada en la Liga Endesa.

El equipo burgalés ha mantenido su actividad en la pista del Coliseum en los últimos días. En estas sesiones ha comenzado a integrarse progresivamente en el trabajo grupal el pívot Silvio De Sousa, cuya presencia en la dinámica supone un paso adelante para el equipo en esta etapa de preparación.

Como es habitual en este tipo de compromisos, el San Pablo completará por la mañana su sesión de tiro en Burgos antes de viajar a Madrid. En Fuenlabrada le espera un rival conocido y exigente, con el que volverá a encontrarse más adelante en competición oficial.

El Coviran Granada, que permanecerá por cuarta temporada consecutiva en la Liga Endesa después de que el Real Betis Baloncesto fuera incapaz de completar el ascenso administrativo, encara esta pretemporada con un nuevo cuerpo técnico. El banquillo estará dirigido por el granadino Ramón Díaz, mientras que la dirección deportiva recae en Eloy Almazán, hermano del jugador del San Pablo, Pablo Almazán.

En cuanto a la plantilla, el conjunto nazarí mantiene piezas clave como Iván Aurrecoechea, Jonathan Rousselle o el capitán Pere Tomàs, y ha incorporado a jugadores como Zach Hankins, Beqa Burjanadze o Micah Speight, este último con pasado reciente en el cuadro burgalés.

Este será el quinto amistoso para el San Pablo Burgos en la preparación de su regreso a la elite del baloncesto español. Ya tuvo la oportunidad de enfrentarse la semana anterior a otro rival de la máxima categoría como el Baskonia, al que logró derrotar. El choque ante el Coviran Granada servirá para seguir midiendo el nivel competitivo del grupo y ajustar automatismos de cara al arranque oficial de la campaña.