Varela confía en la reacción del Mirandés ante el Andorra: “Hemos hecho limpieza en nuestra cabeza”

El CD Mirandés se prepara para seguir quemando etapas en la temporada, encabalgando una jornada con la siguiente con la vista puesta en el desplazamiento de este sábado para enfrentarse al FC Andorra, un equipo recién ascendido que está firmando un buen inicio de campaña. Después del revés sufrido ante el Deportivo de la Coruña, la plantilla rojilla busca reencontrarse con su mejor versión en el estadio pirenaico, tal y como señaló el delantero Iker Varela al analizar el momento que atraviesa el equipo.

«Venimos de una derrota muy dura. La verdad es que acabamos muy tocados, sobre todo psicológicamente, después del partido», admitió el de Barakaldo. El jugador cedido por el Athletic de Bilbao al Mirandés, considera que «con el paso de los días» en el vestuario rojillo «hemos hecho limpieza en nuestra cabeza, hemos analizado nuestros errores y creo que el equipo está trabajando muy bien esta semana y con muchas ganas de darle la vuelta al partido del otro día y poder demostrar lo que somos capaces en Andorra».

El vestuario ha dedicado estos días a corregir aspectos que flojearon ante el Depor, tales como la presión alta y la intensidad, virtudes que sí se vieron sobre el terreno de juego por parte de los jabatos en la victoria en Albacete. «Estamos intentando volver a la dinámica que teníamos contra el Albacete, volver a tener otra vez esa mordida, esa chispa arriba y también, sobre todo, en la fase defensiva, en corregir los errores que tuvimos, en la apretada, en mejorar la intensidad, que creo que se podía mejorar bastante», explicó el atacante vizcaíno.

Varela reconoció que salidó dolido del último encuentro debido a que los tres primeros goles recibidos, el propio futbolista los reconoce como errores de la plantilla sobre el campo. «Se podría decir que prácticamente son regalos nuestros. Hay errores que también se achacan al equipo tan joven que tenemos, pero los hemos visto, hemos sacado conclusiones… A corregirlos y a por el siguiente; a que no se cometan más», remarcó.

"Esto acaba de empezar"

Pese al tropiezo, el mensaje que se respira en el grupo es de confianza, dado que el club mirandés acumula seis puntos en la jornada 5 y «todos creo que sabemos cuál es el objetivo». «Ya demostramos fuera de casa que somos un equipo muy competitivo, que podemos hacer grandes cosas y que esto acaba de empezar»,enfatizó. Varela recuerda que el equipo ya supo reaccionar tras dos derrotas iniciales y confía en volver a hacerlo porque «así es la competición. Tienes que estar preparado todos los fines de semana para poder competir».

De cara al choque del sábado en Andorra, el delantero ha valorado la buena dinámica del rival, aunque ha remarcado que el Mirandés tiene claro su planteamiento, aunque no quiso dar pistas. «Tenemos claro cómo meterles mano», insistió de forma enigmática.

Varela, que es uno de los pocos jugadores que ha salido de inicio en los cinco partidos disputados, asegura que el rol que desempeña sobre el terreno de juego es resultado de la confianza del cuerpo técnico, mientras que por su parte intenta «dar el 100% cada jornada, cada fin de semana».

En ese sentido, el delantero barakaldés subrayó también la importancia de dar un paso adelante en la regularidad en el conjunto del equipo, de forma que la dinámica de juego tenga «continuidad cada fin de semana». y, a mayores, recalcó su confianza en que «el equipo es muy competitivo, que tiene mucha hambre» y que «lo va a demostrar, seguro».

Por otro lado, sobre el exilio forzoso en Mendizorroza, destacó el apoyo de la afición desplazada, aunque reconoce que «nos gustaría jugar cuanto antes también en Anduva, por lo que significa Anduva para el equipo».