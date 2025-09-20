El San Pablo Burgos afronta su penúltimo test antes de su regreso a la ACB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Coliseum será el escenario del segundo amistoso de la semana para el San Pablo Burgos, que se medirá al Casademont Zaragoza, este domingo, desde las 12:30 horas. El partido de este domingo será la penúltima prueba para los castellanos antes de arrancar la temporada y volverán a encontrarse frente a un rival de Liga Endesa acb.

Los pupilos de Bruno Savignani han entrado de lleno en la etapa de la pretemporada en la que sus oponentes serán equipos a los que se medirán durante el curso de la competición doméstica. Después de las victorias frente a Baskonia, la pasada semana, y ante Coviran Granada, el miércoles en Fuenlabrada, el cuadro burgalés tratará de brindar una nueva alegría a su afición.

El San Pablo Burgos ha trabajado en la sesión de entrenamiento programada para este sábado con los jugadores del primer equipo, tras la que el cuerpo técnico compondrá el roster definitivo con el que se disputará el encuentro de la matinal del domingo.

Casademont Zaragoza, nueva etapa

El Casademont Zaragoza regresará a competir a la pista del Coliseum dentro de una pretemporada exigente, que le ha llevado a medirse a La Laguna Tenerife, Valencia Basket o Real Madrid, todos saldados con derrotas zaragozanas, y el amistoso más reciente, en el que vencieron a Surne Bilbao Basket.

Los aragoneses inician en esta campaña una nueva etapa con el entrenador catalán Jesús Ramírez dirigiendo el banquillo y cuentan dentro de su cuerpo técnico con el exjugador de los burgaleses, Rodrigo San Miguel. En la plantilla zaragozana, permanece un bloque de jugadores entre los que se encuentran Trae Bell-Haynes, Santi Yusta o Bojan Dubljevic, a los que se han incorporado algunos fichajes como los de Erik Stevenson, DJ Stephens o Devin Robinson.