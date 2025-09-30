Tizona presume de fichajes: Brown y Jackson destacan el nivel de la liga y el apoyo de la afición

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona presentó oficialmente este martes a Javonte Brown y Marquis Jackson en un acto celebrado en las oficinas de Norsol, apenas unos días después de que ambos debutaran en la primera jornada de liga con victoria frente al Club Melilla Baloncesto. Los dos jugadores compartieron sus impresiones iniciales sobre el campeonato y sobre lo que esperan de la temporada en Burgos, con un balance muy positivo en ambos casos en su presentación social en Norsol.

Marquis Jackson, base de 31 años que afronta su primera experiencia en España, reconoció que “el juego aquí es mucho más rápido e intenso que en otras ligas en las que he jugado” y subrayó el respaldo recibido.

El de Cleveland se ha percatado de que “la afición hace mucho ruido y eso es algo que me ha gustado mucho”. El estadounidense aseguró que no quiere marcarse objetivos a largo plazo y que su meta inmediata es “mantenerse sano y trabajar día a día para seguir construyendo un bloque sólido”.

Javonte Brown, pívot de 23 años en su primera etapa profesional fuera de América, explicó que encara el reto con una mentalidad de crecimiento. El center canadiense se plantea que es un jugador "joven", que quiere "mejorar y seguir creciendo como persona tanto dentro como fuera de la pista". No encontrará mejor destino que Tizona para lograr ese objetivo, como ha demostrado el equipo azulón con otros jugadores antes que el de Pickering."Quiero ser mejor jugador y ayudar al equipo al máximo”, declaró este martes desde sus 2,12 metros de altura en su primera intervención pública tras el fichaje.

En la presentación, Guillermo Leal, directivo del club, remarcó que “los jugadores deben ser un espejo en el que los más jóvenes puedan verse reflejados”, uno de los mantras del Tizona, club que otorga una enorme importancia a su cantera, a la formación y a su filosofía como club.

Parámetros en los que al club azulón le acompañan sus patrocinadores, como es el caso de Martín Zaldo, CEO de Norsol, quien destacó la afinidad entre empresa y deporte. En ese sentido, Zaldo señaló que desde su compañía “estamos muy comprometidos con el deporte porque compartimos muchos valores con ellos, como pueden ser el trabajo en equipo, el compromiso y el sacrificio”.