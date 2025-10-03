El Recoletas Burgos llega lanzado al derbi contra el campeón de Copa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural llega a la segunda jornada de la División de Honor con la moral en alto tras el ajustado triunfo logrado en San Amario ante la U.E. Santboiana en el arranque de liga. Un golpe de castigo convertido por Mansilla en el tiempo añadido inclinó la balanza (23-20) y sirvió de impulso para encarar el próximo reto: el derbi regional ante el VRAC Quesos Entrepinares, un encuentro que siempre despierta expectativas y rivalidad.

Jose Basso, técnico del equipo burgalés, no escatima elogios para el rival, del que opina que “es un conjunto con muchísimo talento, con jugadores muy experimentados y de nivel y que, además, juega en casa, lo que complica aún más las cosas”. El partido, que se disputará en el campo vallisoletano de Pepe Rojo, medirá el estado de forma de ambos conjuntos, viejos conocidos y candidatos a todo esta temporada.

El equipo de Burgos llega tras una pretemporada positiva y un estreno liguero en el que sobre el terreno de juego se vieron las imprecisiones propias del inicio de la competición, pero mostró solidez defensiva y capacidad para transformar esa base en un ataque eficaz. Las nuevas incorporaciones se han integrado bien en la dinámica del grupo y el empuje de los más jóvenes está reforzando una plantilla que sobre todo apuesta por jugadores con experiencia en este tipo de duelos.

Desde el cuerpo técnico insisten en que frente a un equipo como el VRAC, el margen de error será mínimo, como suele ser habitual, y, de hecho, Basso ya anticipa que “los errores se van a pagar, por lo que será fundamental tratar de controlar las indisciplinas en defensa, y saber aprovechar los ataques”. El VRAC, actual campeón de Copa, ha reforzado su plantilla y destaca en las fases estáticas y de contacto, especialmente en mauls y melés, donde muestra gran solidez.

Las sensaciones en los entrenamientos también acompañan al cuadro gualdinegro. “Venimos de una semana muy buena en los entrenamientos, sin lesiones, y poniendo en práctica aspectos técnico‐tácticos que tenemos que mejorar para este partido, donde el que menos errores cometa se llevará el encuentro”, afirmaba Basso en la previa.

El derbi entre Recoletas Burgos y VRAC será televisado en directo por Movistar Plus y se espera una destacada presencia de seguidores burgaleses en las gradas de Pepe Rojo, con unos 500 aficionados desplazados. En cuanto al plantel, el equipo recupera a Feta Castiglioni y Noah Canepa, mientras que Martín Sorreluz será baja por molestias y Nicolás Alvizo aún no dispone del visado necesario.