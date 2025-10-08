Cross Internacional de Atapuerca: Abierto el plazo de inscripción para la XXI edición

Participantes en una de las categorías de la edición del Cross Internacional de Atapuerca de 2024.SANTI OTERO

El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos anunció la apertura oficial del plazo de inscripción para el XXI Cross Internacional de Atapuerca, una de las citas atléticas más prestigiosas del calendario nacional e internacional, que este año volverá a ser sede del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes.

El evento tendrá lugar el 22 y 23 de noviembre en el circuito permanente del Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca. Las inscripciones deberán realizarse de forma exclusivamente online a través de las plataformas habilitadas según categoría y modalidad. La participación en la carrera popular está limitada a 900 dorsales y conlleva una cuota de inscripción de 10 euros.

La organización entregará una camiseta conmemorativa a los inscritos, que deberá recogerse presencialmente el día de la prueba presentando el DNI. No se realizará envío posterior de material. El listado de inscritos del Cross de Atapuerca se publicará el 12 de noviembre en la web oficial. Se abrirá un periodo de reclamación hasta el 13 de noviembre a las 14 horas, y el día 14 se difundirá el listado definitivo con los dorsales asignados.

El IDJ de la Diputación de Burgos anima a atletas federados, escolares y populares a participar en una cita que combina deporte de élite y participación popular, reforzando el compromiso institucional con la promoción del atletismo y la dinamización del medio rural burgalés a través del deporte.