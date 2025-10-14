El evento donde se desea la lluvia. Así se preparan para estas dos pruebas de ciclocross en las Merindades

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

"Esperamos que llueva, estamos viendo la meteorología porque el deportista que viene a esta prueba nos pide agua y barro". Así de contundente se expresaba el concejal de Medina de pomar, Jesús González, para explicar lo que se va a vivir el próximo sábado en el Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar el próximo sábado. Unos deseos que también expresaba el técnico del Ayuntamiento de Villarcayo, Isidro Revilla. "Esperemos que nos acompañe la climatología porque aquí, al contrario que en otras carreras, preferimos un poco de agua y lluvia", explicó. En Villarcayo se celebrará el Ciclocross Villa de Villarcayo el domingo.

Presentación de los campeonatos de Ciclocroos de Villarcayo y Medina de Pomar que se celebran eñ próximo fin de semana.

Ambas citas, que se engloban en el XX Circuito Nacional de Ciclocross 'Diputación Provincial de Burgos, se unen en el mismo fin de semana para transformar la comarca de las Merindades en la capital de esta disciplina en el norte del país. "Este fin de semana es muy importante en la comarca, al organizar las dos citas, con pruebas infantiles, son muchos los que pueden acercarse a pasar un día completo o el mismo fin de semana por la zona", señaló González.

La convocatoria está siendo un éxito. Aunque la cita será el próximo fin de semana y la inscripción sigue abierta, ya se han superado los participantes del año pasado. En total, 1.321 ciclistas ya están inscritos entre los 675 de medina y los 646 que tomarán la salida en Villarcayo. En total más de 800 ciclistas federados y más de 500 menores a los que se suman 284 técnicos y asistentes que se ubican en los boxes de equipo.

Son pruebas inscritas en el calendario nacional de la Federación Española de Ciclismo y ganan los que mejor resultado hayan tenido entre las dos pruebas. Se plantean siete categorías (Cadete , Junior, Elite /Sub 23,Máster 30, Máster 40. Máster 50 , Máster 60) más las relativas a menores que son alevines, principiantes, infantiles y promesas. Todas ellas se presentan en categoría femenina y masculina.