Un enorme reto contra uno de los grandes de la ACB

Por segunda semana consecutiva, el Recoletas Salud San Pablo Burgos disputará su compromiso de Liga Endesa lejos del Coliseum. El equipo de Bruno Savignani visitará al Real Madrid, este domingo, a partir de las 12:30 horas, en el Movistar Arena. Los burgaleses afrontarán un encuentro de altos vuelos frente a uno de los equipos más potentes del continente europeo, en un desplazamiento en el que volverán a contar con el apoyo de más de 600 aficionados burgaleses.

La derrota de la pasada semana ha servido de aprendizaje para los pupilos de Savignani, que han trabajado durante la semana para mejorar: “En la derrota de Bilbao, los vi bastante molestos, con ganas de hacerlo mejor, porque nos dejamos ir durante dos minutos y medio o tres minutos del segundo periodo que nos condicionaron el partido. Eso no puede pasar”.

El entrenador brasileño aseguraba: “El equipo lo ha entendido muy bien, hemos hablado de esas cosas y nos va a servir como aprendizaje y de mejoría. Ver a los jugadores en el vestuario hablando entre ellos, comentándose las cosas, me iba dando señales de que tenemos al grupo con la mentalidad y en el camino precisos de querer mejorar”.

Todo ello forma parte de la adaptación de mentalidad para competir en la Liga Endesa: “El año pasado, tuvimos una temporada muy lineal, de perder poco y de acostumbrarnos a ganar. Este gen lo tenemos y debemos tenerlo, pero con total consciencia de que ahora estamos jugando en otra liga”.

Savignani agregaba: “Dentro de nuestras posibilidades, debemos seguir teniendo esas ganas de competir, de querer ganar y de ser un equipo que juega duro y junto”.

Para componer el roster del domingo, el Recoletas Salud San Pablo Burgos llegará con las dudas del base Jón Axel Guðmundsson, que “sigue evolucionando, aunque todavía con cierta limitación y dolencia”, y del pívot Luke Fischer, que sufre un edema óseo en la rodilla izquierda, y del que Savignani apuntaba: “No ha podido entrenar con cierta regularidad desde hace algunos días y sigue trabajando. Vamos a ver cómo llega y si lo hace al cien por cien”. Se espera que el resto de miembros de la plantilla puedan estar disponibles para el partido.

El Real Madrid encara esta tercera jornada de Liga Endesa desde la novena posición de la tabla, con el mismo balance de una victoria y de una derrota que atesoran los burgaleses, y en una semana donde llegará tras haber disputado dos compromisos de Euroliga.

Sobre el hecho de que el rival llegue tras una doble jornada de Euroliga, Bruno Savignani afirmaba: “Los jugadores del Real Madrid tienen bastante calidad y experiencia en jugar doble competición. Pesa un poco tener tres partidos en la misma semana, que no es lo mismo que tener dos, pero creo que tienen una plantilla tan larga y de tanta calidad que al final no creo que eso sea determinante en el desarrollo del partido”.

El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos analizaba a su oponente de mañana: “ Tiene una plantilla muy completa y muy competitiva. Han fichado muy bien, han puesto bastante físico, es una plantilla muy física y, obviamente, con mucho talento”. El brasileño reconocía: “Es siempre muy complicado enfrentarse a equipos así, pero tenemos que intentar ponerles las cosas difíciles y hacer nuestro mejor partido posible”.