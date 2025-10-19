Marta Beti e Íñigo Gómez ganan en el Ciclocross Villa de Villarcayo para adjudicarse el XX Circuito CX Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El XXII Ciclocross Villa de Villarcayo puso el punto final al XX Circuito Ciclocross Diputación de Burgos con una emocionante jornada en el emblemático Parque de El Soto. Los corredores Marta Beti (Cantabria Deporte-Rio Miera) e Íñigo Gómez (Caravanas Erandio) se proclamaron vencedores absolutos en la prueba de Villarcayo y, gracias a su regularidad, se alzaron con el título general del prestigioso Circuito.

Cerca de 1.000 ciclistas, desde pruebas infantiles hasta máster 60, se dieron cita en esta carrera imprescindible para los amantes del ciclocross, organizada por el Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. y la Diputación de Burgos. En concreto, participaron más de 500 ciclistas en las pruebas federadas y más de 300 en las competiciones no competitivas de ciclocross infantil.

En la carrera femenina, Marta Beti demostró un fin de semana impecable, logrando la victoria en Villarcayo tras haber ganado también la prueba del sábado en Medina de Pomar. La carrera fue un intenso mano a mano con Nahia García, decidiéndose en los metros finales del técnico circuito de El Soto.

Imagen de la competición femenina.ECB

Al término de la carrera, Marta Beti señaló que "ha sido una carrera súper bonita, muy luchada, al igual que ayer. Hemos llegado juntas a la última vuelta y he decidido esperar a la arena. He entrado ahí fuerte y ya pues la he podido abrir un hueco. Me he sentido súper bien en un circuito muy rápido, súper bonito." Sobre la general, Beti añadió: "Creo que es algo muy especial, que a cualquiera le gusta ganar una general. Pudiendo hacer el doblete y llevándonoslo con autoridad, es un chute de motivación para lo que queda de temporada".

En la prueba Élite Masculina, Íñigo Gómez (segundo el sábado en Medina de Pomar) se alzó con la victoria en Villarcayo, un resultado que le fue suficiente para ganar el Circuito. El circuito de El Soto, que alterna tramos de pradera, curvas entre arbolado y pasos de tablones, fue fiel a su reputación de exigir una lectura limpia y fue escenario de una intensa pugna.

Tras su victoria, señaló que "sabía que iba a ser una carrera difícil de romper porque había mucha curva. He sabido sufrir y en la última vuelta he visto un hueco que ha dejado [Aitor Hernández] por el interior, he metido la bici y hasta el final, aguantando adelante, cerrando los huecos para poder darme la victoria". Visiblemente emocionado por el título del Circuito, Gómez concluyó que "la victoria del circuito, llevaba años persiguiendo, era muy complicado. Yo tenía muchas, muchas ganas e ilusión de ganarle y sabía que este año era la oportunidad. Creo que es lo que más ilusión me ha hecho de los últimos años que llevo corriendo".