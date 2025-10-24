Fran Justo: “Somos peor local que un colista y de playoff fuera de casa”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La evolución de los resultados del CD Mirandés ha levantado un oleaje en la capital del Ebro del que no es ajeno un Fran Justo que empieza a ser cuestionado, pero que, sin embargo se aferra a la convicción, que ha mantenido incluso en los momentos más complejos de la temporada, de que queda mucho Mirandés por explotar y entonces llegarán los resultados.

Tanto es así que llega a asegurar que si en algún instante perdiera la confianza en su capacidad para dirigir al equipo, no dudaría en hacerse a un lado, pero considera que su trayectoria, la honestidad con la que encara la profesión y, sobre todo, la certeza de que el grupo está comprometido con el trabajo, le dan motivos suficientes para continuar. «Si no me sintiese capacitado, no seguiría ni un segundo», zanja, antes de reafirmar que se encuentra «con muchas ganas de afrontar el partido de mañana y confiando ciegamente en mis futbolistas».

El su análisis de la situación valora que el rendimiento del equipo fuera de casa sí ha sido competitivo, con números que en otros contextos podrían acercar a la zona de playoff, pero subraya que la fragilidad de los rojillos como locales sigue penalizando con dureza a un grupo que, según él, aún no ha conseguido transformar su propuesta en resultados consistentes delante de su afición. «El equipo tiene números de playoff fuera de casa y somos el peor local de la categoría» y es en ese desequilibrio donde «tenemos que poner el foco», afirma y lo resume de forma aún más cruda: «Somos peor local que un colista y de playoff fuera de casa».

Problemas con el fútbol posicional

Considera el técnico gallego que esa irregularidad apunta directamente a cuestiones estructurales dentro del modelo de juego, en especial al desarrollo del fútbol posicional, que sigue siendo una de las mayores dificultades para el equipo en escenarios donde debe llevar la iniciativa. «Nos está costando el fútbol posicional. El otro día probablemente fue de los mayores días en cuanto a tanto por ciento de posesión, y de los peores en cuanto a transformarla en remates o expectativas de gol», analizó en la previa del encuentro de este sábado (21:00h) ante el Racing de Santander en Medizorroza.

Lejos de evadir la autocrítica, insiste en que la derrota en Ceuta fue uno de los peores partidos del curso, y que esa actuación obliga al cuerpo técnico a modificar aspectos concretos tanto en la preparación como en la interpretación de los partidos.

A pesar de los rumores que han acompañado la semana, señala que ha dedicado toda su energía a revisar lo que no funcionó y a preparar el siguiente compromiso con la máxima atención al detalle, reforzando el diálogo con los jugadores y buscando que el grupo mantenga una mentalidad activa incluso en medio de las dificultades.

«Mi semana de trabajo ha sido de muchas horas, de mucho trabajo, de mucha energía y mucha pasión centrada en preparar el partido, en recuperar a los chicos, en dialogar con ellos, en comunicarme con ellos», a quienes describe como un grupo joven pero implicado, «súper capacitados», sostiene, y recuerda que el proceso natural de maduración es más complejo en equipos de este perfil.

En cuanto al juego, reconoce que al Mirandés le está costando atacar en estático y que cuando el marcador se pone en contra, el equipo no ha sabido gestionar emocionalmente esos momentos, lo que ha derivado en pérdidas de confianza que afectan al desarrollo colectivo. Cree que con la recuperación de algunos jugadores importantes, el equipo podrá ofrecer una versión ofensiva más sólida y vertical. Además, niega que la falta de gol tenga que ver con la calidad o el número de delanteros y sitúa el foco en la capacidad del bloque para generar contextos favorables.

Llega el Racing de Santander

«Lo que me preocupa es nuestro equipo, cómo nuestros chicos tienen que salir convencidos y van a salir convencidos de que vamos a ganarle mañana al Racing de Santander», asegura. A pesar de la entidad del oponente, al que define como un gran equipo, insiste en que lo vital es lo que los rojillos sean capaces de llevar al campo. Así, recuerda partidos como el disputado en Valladolid, en el que el equipo compitió de tú a tú en uno de los escenarios más exigentes del campeonato, y marca como prioridad trasladar ese nivel también a Medizorroza. «Ahora nos lo tenemos que demostrar como locales», concluye.