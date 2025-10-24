Tizona confía en corregir el rumbo ante un Leyma Coruña invicto y lleno de viejos conocidos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona regresa a El Plantío con la necesidad imperiosa de corregir el rumbo en la liga de Primera FEB para dejar atrás como una pesadilla las tres derrotas consecutivas que ha encadenado y sacar partido del impulso moral de su reciente clasificación para los octavos de final de la Copa España después de vencer al CB Zaragoza de Segunda FEB. Sin embargo, cuando más necesita Tizona una victoria balsámica le llega uno de los ‘cocos’ de la categoría, aspirante a todo y con una racha envidiable.

Para colmo, en sus filas militan muchos y buenos conocedores del estilo de juego del Tizona, los entresijos del equipo y de las teclas que hay que tocar para desbaratar su estrategia para que la victoria se quede en casa.

El pabellón El Plantío recibirá este sábado, a las 20:30 horas, a un Leyma Coruña que aún no conoce la derrota en lo que va de temporada y que cuenta con media plantilla formada por exjugadores del club burgalés. Jugadores como Dídac Cuevas, Caio Pacheco, Joe Cremo, Jacobo Díaz y Abdou Thiam, todos ellos con pasado reciente en el CB Tizona. También el propio entrenador Carles Marco defendió la camiseta burgalesa en su etapa como jugador.

El equipo gallego ha ganado sus cuatro partidos de liga y también se impuso esta semana en Menorca en la fase copera, por lo que el técnico del conjunto azulón, Jordi Juste, no puede sino afrontar el duelo con prudencia y más aún cuando la plantilla se encuentra aún entre algodones.

El entrenador catalán confirmó la baja de Félix Terins, mientras que la presencia de Marquis Jackson dependerá de su evolución en las próximas horas tras arrastrar una lesión sufrida en el entrenamiento previo al partido de Copa.

«Cuantos más efectivos mejor, y más contra el equipo que nos enfrentamos», subrayó Juste que no escatimó elogios sobre el rival. Considera que Leyma Coruña es «un equipo top» con una propuesta muy definida, basada en un ritmo alto, agresividad en ambos lados de la pista y una batería de tiradores capaces de marcar las diferencias.

«La amenaza que más me preocupa es el tiro exterior,», reconoce Juste, ya que los pupilos de Marco «entran en todas las situaciones con mucho ritmo y acierto», explicó. Aun así, el técnico del conjunto azulón confía en que hay margen para condicionar ese juego rápido y obligar al equipo coruñés a tomar decisiones menos cómodas.

En la evolución del partido de este sábado, el entrenador catalán espera un duelo abierto, con muchas posesiones y ritmo elevado, aunque no descarta que la igualdad o el respeto mutuo entre dos propuestas similares derive en un encuentro más cerrado. «Esperemos que no pase lo contrario a lo que todos esperamos», ironizó.

En lo positivo, también quiso destacar el momento de forma de Rodri Soane, que viene de batir su récord de triples anotados en un mismo partido y «está con un estado de ánimo distinto al del año pasado. Aporta atrás, encuentra a sus compañeros y, además, tiene su esencia en el tiro exterior. Lo que hizo debe darle aún más confianza», apuntó.

Para el resto del vestuario azulón, la reciente victoria copera en Zaragoza ha sido, según Juste, un punto de inflexión anímico para la plantilla. «Fue una semana corta en entrenamientos, pero positiva en sensaciones. Ganar en Zaragoza nos ha venido bien para las cabezas y para ganar confianza individual», valoró.