Juste lamenta los “momentos de desconexión” del Tizona: “No puedes conceder estas situaciones”

El CB Tizona encajó una derrota dolorosa frente al Leyma Coruña en el polideportivo El Plantío, en un partido marcado por los altibajos del conjunto local y el dominio constante del equipo gallego. El entrenador del Tizona, Jordi Juste reconoció la superioridad del rival y situó el segundo cuarto como el momento determinante del encuentro. Aunque admitió que los visitantes fueron "mejores los cuatro periodos", subrayó el momento en el que el marcador llegó al 38-33 en el segundo cuarto como el punto de inflexión en el que el Tizona perdió el control del encuentro. "Ahí se ha decidido el partido", admitió en sala de prensa.

A su juicio, el equipo permitió que el rival se metiera pronto en el juego y eso generó un desgaste difícil de revertir. "Tanto en ataque como en defensa, ha habido jugadores que no han estado preparados para entrar en pista en ese momento y ya con una rotación tan corta eso es un problema", apuntó.

Tizona se fue diluyendo ante el Leyma y Juste señala la falta de concentración como factor decisivo.TOMAS ALONSO

La segunda mitad acentuó los problemas, sobre todo bajo el aro rival. "Creo que el rebote ofensivo ha sido sangrante en la segunda parte", admitió, antes de concluir con una reflexión crítica, convencido de que "contra Coruña o rivales similares no, uno no puede conceder estas situaciones".

El CB Tizona nunca dejó de intentarlo, sin embargo, aunque el esfuerzo no bastó para cambiar la dinámica. "El equipo no ha bajado los brazos salvo al final", afirmó el técnico, aunque reconoció que "en todo momento Coruña o bien por el rebote ofensivo o bien por el exceso de faltas" pudo mantener "una distancia bastante cómoda".

Carles Marco reconoce errores en el Leyma

Por su parte, el entrenador del Leyma Coruña, Carles Marco, reconoció que su equipo no estuvo del todo fino y aunque terminaron el encuentro "contentos por la victoria", se mostró insatisfecho "por cosas que no hemos hecho bien. Hemos perdido muchos balones", señaló.

Aunque destacaron en ataque, el técnico del conjunto gallego admitió dificultades defensivas: "A nivel defensivo nos ha costado hoy más que otros días", algo que atribuyó también a la acumulación de partidos.

Marco valoró la aportación coral de una plantilla en la que "todo el mundo aporta, todo el mundo tiene sus minutos, salen, entran, si hay un buen esfuerzo y hacen bien las cosas", y añadió que incluso sin estar en su mejor versión, "hemos hecho puntos, pero tenemos que autoexigirnos un poco más".

La nota preocupante llegó con la lesión de Cayo: "Es el mismo tobillo que hace 15 días y que le ha costado recuperarse. Hoy ha venido un poco tocado, pero con ganas de jugar", explicó. Aunque el dolor parecía haber remitido tras el partido, reconoció que fue infiltrado.

A mayores, Marco tuvo un gesto de gratitud hacia el Tizona en el que militó en su época como jugador y dejó su "agradecimiento en nombre mío y de muchos jugadores que estuvieron el año pasado aquí". "Es como volver y ver a mucha gente conocida", se congratuló.