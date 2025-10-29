La élite del atletismo burgalés celebra el regreso de la prueba "histórica" que forjó su vocación

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La élite del atletismo burgalés celebra el regreso, el próximo sábado 8 de noviembre, de la "histórica" Milla Urbana, desaparecida hace una década, que llegó a ser una de las pruebas mejor valorada del país. Y es que buena parte de los que hoy portan el nombre de su tierra en las competiciones internacionales de más alto nivel forjaron su vocación en aquel evento que siempre contaba con la participación de los mejores del momento. Así lo destacaban Dani Arce y Lidia Campos en la presentación de la cita renacida y rebautizada Milla Ciudad de Burgos, "que vuelve con la intención de consolidarse" en el calendario deportivo local, según aseguró la alcaldesa, Cristina Ayala.

Ambos deportistas señalaron a la antecesora de esta carrera como parte de su historia personal y deportiva. "Me hace mucha ilusión, porque yo empecé en esta milla", recordó Arce. "Es algo muy bonito, aprendes mucho y te inspira en tu recorrido como futuro atleta de élite", insistía. En la misma línea, Campos confesó que "cuando me contaron la posibilidad de que este 2025 íbamos a acabar corriendo por el Espolón, me emocioné muchísimo". Aseguró que, cuando comenzó, "era una carrera que siempre tenía en rojo en el calendario, porque para mí era impresionante correr con ese elenco de atletas que Benjamín conseguía traer".

Diez años después, junto a la prueba, vuelven también el paseo del Espolón como escenario y Benjamín Álvarez Furones, a los mandos. Campos destacó además el atractivo del recorrido, de 1,6 kilómetros: "Es un circuito muy corto y muy visible, en el corazón de la ciudad, ideal para que el público menos acostumbrado a ver atletismo se acerque a animarnos y vea algo diferente en un entorno tan entrañable".

Por su parte, el organizador de la iniciativa y presidente del Club Campos de Castilla, Benjamín Álvarez Furones, explicó que la cita ha generado ya una enorme expectación. "He recibido muchísimas llamadas, no solo de Castilla y León, también del resto del país, y eso que no se había presentado oficialmente, sino que simplemente se había metido en el calendario de la Federación Territorial", destacó. En suma, participarán 600 atletas.

Así, en muy poco tiempo, las inscripciones se desbordaron: "En cuatro horas se cubría el cupo de inscripciones de cinco o seis categorías", indicó, para añadir que su principal preocupación es que haya niños que se queden fuera. "No me gustaría que se desilusionen, es importantísimo que participen", aseveró, para apuntar que podría ampliarse algún cupo si fuera necesario.

La carrera está abierta a federados y no federados, y las inscripciones pueden realizarse a través de la web Rumba Sport hasta el 5 de noviembre a las 21 horas. La inclusión en categorías élite serán por invitación y contarán con 30 atletas por prueba. Entre los confirmados ya figuran Daniel Arce, Lidia Campos, Jesús Gómez y Celia Antón.

Álvarez Furones también celebró que el atletismo burgalés recupere una de sus pruebas más queridas, aunque también aprovechó para lanzar un mensaje de reivindicación. "Tenemos grandes deportistas, pero poca valoración en Burgos. Somos los hijos pobres de una familia rica", lamentó, para precisar que lo necesario para cambiar esta situación son precisamente citas como la que se presentaba.

Respecto a las características, en tono distendido, reconoció que, aunque el paseo del Espolón es "una maravilla", para la organización sería más cómodo que el trazado discurriese por el paseo Sierra de Atapuerca. Ayala recogía el guante y aseguraba estar abierta a valorar otros escenarios, aunque destacaba la querencia de los atletas por el primero, elegido para este regreso.

La regidora municipal, por su parte, subrayó que la nueva Milla Ciudad de Burgos es "una prueba con la que recuperamos el pulso del atletismo popular y competitivo en nuestras calles" y que "marca un paso más en esas actividades constantes con las que queremos animar la vida urbana". Recordó, además, que la organización se financia a través de una subvención nominativa al Club Campos de Castilla.