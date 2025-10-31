El Recoletas Burgos Caja Rural sigue buscando su mejor versión

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Recoletas Burgos Caja Rural afronta una nueva jornada de División de Honor para enfrentarse este domingo 2 de Noviembre (12.00 horas, campo Bienvenido Nieto) al Liceo Francés que ha regresado con toda la ambición a División de Honor, 18 años después, y que llega a esta jornada liguera tras haber ganado dos enfrentamientos esta temporada -descansó en la primera- a Ordizia (32-19) y al Barça (13-41-), y una derrota frente a Inexo El Salvador (28-32), por lo que no va a poner las cosas fáciles a los burgaleses.

El técnico gualdinegro, José Basso, es consciente de ello, y por eso ha preparado con intensidad este compromiso, tras haber cosechado una derrota ante La Vila el fin de semana pasado, en un mal partido por parte del Recoletas Burgos Caja Rural, de ahí que en este encuentro el único objetivo sea una victoria que permita “revertir” la situación.

Los burgaleses se toparon en Villajoyosa con un rival muy motivado, y no hallaron ideas para romper la férrea defensa local, lo que trajo consigo frustración y bloqueo a la hora de defender su línea de marca, dando lugar a numerosas indisciplinas.

"Tenemos que recuperar esa confianza y energía del inicio liguero para enfrentarnos a un Liceo que está haciendo las cosas bien, que ha jugado tres buenos partidos en su vuelta a la División de Honor. Es momento de demostrar de lo que somos capaces, haciendo un buen juego en casa”, señaló Basso, en la previa de esta nueva cita liguera.

Respecto al cuadro madrileño, considera que es “un equipo que sabe aprovechar bien las oportunidades, que llega fácil a la línea de 22 contraria, con un juego compacto y muy dinámico de su quince”, sumando muchos puntos, lo que deberán contrarrestar con esas ganas que caracterizan al equipo burgalés, y con la calidad de su juego de delantera, y la experiencia de sus tres cuartos.

Los burgaleses llegan a este duelo tras dos victorias frente a la Santboiana y Vrac, un empate en San Amaro ante Complutense Cisneros y una derrota frente a La Vila, que lo posiciona en la tercera posición con 11 puntos, uno mas que el Liceo Frances que ocupa la cuarta plaza en la clasificación con 10 puntos.

Pese a estar en la 5ª jornada de liga, el conjunto burgalés aún tiene mucho margen de mejora y crecimiento. Esperemos que este “reto” se pueda demostrar el domingo, en nuestro feudo.

El staff, podrá contar con el recién llegado Nicolás Alvizo y el recuperado Luchi Molina, lo que debe servir de impulso para sumar una victoria y recuperar las buenas sensaciones de cara a las próximas citas.