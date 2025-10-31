Justo espera que ante la Leonesa haya un "punto de inflexión"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés afronta un nuevo reto en la liga con el objetivo de revertir los malos resultados. Lo hace este sábado, a las 16.15 horas, con una visita a la Leonesa. El entrenador del conjunto rojillo, Jorge Justo, destaca que es un partido "muy importante para nosotros, una oportunidad muy buena para reforzar lo que hicimos muy bien el sábado pasado, pero con esos matices que tenemos que mejorar para encontrar la victoria, que es a lo que vamos a ir mañana a León, a por la victoria".

Más que ganar ante un rival directo en la actual situación de la tabla, el entrenador del Mirandés considera que "lo importante y lo que tenemos que poner el foco es que el equipo el otro día probablemente dio las mejores sensaciones de lo que va de temporada y que lo que tenemos que hacer mañana es que esas sensaciones vuelvan a estar".

Ha sido una semana en la que "todos hemos tenido Copa del Rey y nosotros creo que nos ha dado para preparar el partido de la mejor manera, para mañana afrontarlo con garantías y para sobre todo sentir que si somos capaces de hacer lo que hemos trabajado".

El Mirandés pasó de ronda en la Copa en la tanda de penaltis ante el Astorga. Justo incide en que aunque "la prioridad era la Liga, también era importante para nosotros pasar la eliminatoria de Copa del Rey, a ver si somos capaces de conseguir todo lo que queremos en esta semana que será si mañana sacamos los 3 puntos".

Sobre el partido de Copa, Justo añadió que "lo primero que nos sirvió es para pasar la ronda, que era el objetivo y a partir de aquí, para darle minutos a gente que no lo habían tenido por diferentes circunstancias de inicio en las últimas semanas y ha habido futbolistas que lo han hecho muy bien y que han aprovechado su oportunidad".

El técnico rojillo se espera "un partido muy igualado, muy cerrado, que el que lo abra va a tener bastante caminado". La Leonesa es ahora un equipo "más sólido" que antes, un equipo diferente y "un partido en el que vamos a tener que estar realmente bien, en el que vamos a tener que minimizar mucho los errores, vamos a tener que gestionar bien la pelota cuando la tengamos, que seguro que la vamos a tener por momentos y también vamos a tener que defenderles bien porque es un equipo en casa que también empujan, que son verticales".

Al final, reflexiona, "el fútbol es un deporte en el que se hace un gol en cualquier momento y al final tienes que desarrollar esa mentalidad fuerte que cada vez desarrollamos más". Es importante que en determinadas circunstancias "tienes que desarrollar esa mentalidad de ante la adversidad, sacar tu mejor versión,

trabajar porque todos los equipos en todas las categorías tienen rachas".

Espera que el partido de León sea "un punto de inflexión", sobre todo si "somos capaces de ganar" porque las cosas se "ven de otra manera".