El Recoletas San Pablo Burgos afronta el enorme reto de romper la racha del Valencia

El Recoletas Salud San Pablo Burgos afrontará dos nuevas jornadas consecutivas a domicilio en este primer tramo de temporada de Liga Endesa, en las que tendrá que medirse a los dos únicos equipos que permanecen invictos en la competición. La primera salida llevará a los castellanos al nuevo Roig Arena, donde visitarán a Valencia Basket, este domingo, a partir de las 18:00 horas.

El equipo dirigido por Bruno Savignani alcanza esta quinta jornada tras haber encajado una derrota frente a Casademont Zaragoza en el Coliseum, en un exigente arranque de competición liguera, que le deja con una cuenta de una victoria y tres derrotas. Como es lógico, el balance dista mucho de lo ocurrido en la pasada campaña de Primera FEB, por lo que desde el vestuario trabajan ese cambio de mentalidad para evolucionar en esta temporada de acb.

“El año pasado nos malacostumbramos, si se puede decir así, a ganar siempre”, rememoraba Bruno Savignani en rueda de prensa, donde desgranaba: “Más allá de eso, tenemos que tener consciencia de dónde estamos, de quiénes somos y de qué tipo de equipo somos en este momento para esta liga”.

El entrenador brasileño subrayaba: “Tenemos que mantener las buenas sensaciones que hemos dejado en el pasado, pero sabiendo que ahora estamos en un nivel más alto”.

Savignani hacía hincapié en la necesidad de “tener la tranquilidad y la confianza en nosotros mismos, en el proceso que estamos llevando a cabo, en lo que somos, en lo que queremos ser y a dónde queremos llegar”, y reconocía: “Nos sentimos todos molestos cuando no ganamos o cuando no competimos como debemos competir”.

Esa regularidad en la forma de competir será uno de los objetivos del Recoletas Salud San Pablo Burgos en estos primeros meses de temporada liguera, como destacaba el técnico: “Tenemos que buscar nuestra consistencia, no solo en los partidos, sino durante la semana. Eso es lo que nos va a permitir dar pasos adelante, ser más competitivos y tener esas buenas sensaciones”. Igualmente, Savignani añadía: “A veces, va a pasar que no ganaremos el partido, pero tenemos que haber estado metidos en el partido desde el primer momento hasta el último. Eso es lo que estamos buscando”.

Savignani tiene toda plantilla disponible, con un cuidado especial para el pívot Luke Fischer, que aún arrastra un molesto edema óseo en la rodilla. Sobre el estadounidense, Savignani comentaba: “Va mejor. El miércoles hizo su primer entrenamiento. Vamos a intentar controlar un poco las cargas para que él llegue al domingo mejor y siga evolucionando”.

Valencia Basket arranca esta quinta jornada de Liga Endesa en la segunda posición de la tabla, empatado con el líder La Laguna Tenerife, ambos con un balance de cuatro victorias y ninguna derrota. Los de Pedro Martínez están firmando un estelar inicio de temporada, tras haberse alzado como campeones de la Supercopa Endesa.

En su último compromiso de acb, los taronjas se impusieron a Joventut Badalona (102-90), en un partido en el que ocho de sus jugadores finalizaron en dobles dígitos de valoración, con el alero Kameron Taylor siendo el más destacado del grupo, con 17 puntos y 22 créditos de valoración.

Esta semana, han vencido en sus dos compromisos de Euroliga en el Roig Arena. Los valencianos sobresalen en el global de la competición doméstica en varias facetas del juego: son el equipo líder en valoración (123,5 créditos de media por partido), líder en anotación (101,75 puntos de media), líder en asistencias (22,75 pases de canasta promedio) y líder en triples (13,75 triples por duelo), lo que da muestras de la gran fortaleza que atesoran.

La del domingo será “una salida complicada contra un súper equipo”, analizaba Bruno Savignani, que exponía: “Ya desde el año pasado tiene bastante consistencia en todas las facetas del juego, se ha reforzado muy bien y jornada tras jornada, tanto en Liga Endesa como en Euroliga, demuestra su capacidad de competir y de ganar partidos con bastante contundencia”.