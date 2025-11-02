La última derrota del Mirandés sentencia a Fran Justo

Fran Justo da instrucciones desde la banda en el estadio de Mendizorroza en el partido ante el Leganés.LALIGA

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

12 jornadas ha durado el periplo de Fran Justo en el CD Mirandés. Un periodo que venía después de la histórica temporada del conjunto rojillo, con una nueva plantilla con la que Justo no ha conseguido los resultados esperados.

La última derrota ante la Cultural Leonesa ha sido la gota que ha colmado el vaso, lo que ha hecho que el club, después de que se reuniera el consejo de administración, a través de un comunicado, anunciara la destitución del entrenador gallego.

El Mirandés no encontraba el rumbo tras 12 jornadas, con un balance de resultados que le coloca en el penúltimo puesto de la clasificación de la Liga Hypermotion. Unos resultados en los que solo figuran dos victorias en doce partidos, con siete derrotes y tres empates. Justo llegó al Mirandés en sustitución de Alessio Lisci procedente del Algeciras.

En el comunicado, el club "agradece el trabajo y el esfuerzo" realizado por el entrenador en este periodo y "le desea la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales".