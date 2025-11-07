La receta de Jordi Juste contra Obradoiro: “Es fundamental que impongamos nuestro ritmo de juego”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona inicia este sábado en Santiago de Compostela una exigente gira de tres partidos consecutivos lejos de casa con una visita al Monbus Obradoiro en el pabellón Fontes do Sar (18:30h),al que el equipo burgalés llega tras reencontrarse con la victoria frente al Gipuzkoa y con la intención trasladar a domicilio las buenas sensaciones que dejó su último encuentro para seguir escalando posiciones en una tabla clasificatoria cada vez más apretada.

Jordi Juste afronta este desplazamiento a la capital gallega con confianza gracias al trabajo que ha demostrado la plantilla durante la semana, aunque con cierta cautela por las molestias de algunos jugadores. “Excepto Marquís y Félix, que descansaron el lunes por precaución, el resto de la semana ha sido completa para todos. Hemos tenido una buena dinámica y, evidentemente, con la victoria es un poquito más fácil trabajar, pedir y exigir”, explicó el técnico. El equipo, asegura, responde bien a la exigencia, una virtud que considera crucial en este tramo del calendario.

La victoria ante Gipuzkoa dejó señales positivas especialmente en defensa y Juste confía en que el equipo mantenga esa línea en el Fontes do Sar, donde la exigencia será máxima. Juste demanda "regularidad en el juego" de cara a aplicar de forma natural y sostenida en cada partido "el ritmo que queremos imponer" y, desplegar, de la misma manera, "buenas defensas", en la creencia de que aplicar esa receta "es vital para tener opciones de ganar.”

Obradoiro, rival de esta séptima jornada, comenzó la temporada con dudas, pero se ha asentado con cuatro victorias en seis jornadas y cuenta con una plantilla amplia, equilibrada y construida para estar arriba. Juste destaca su evolución y la amenaza que representa, especialmente como local. “Ya está adaptado a este inicio de liga", analizó el técnico catalán del Tizona, que opina que se trata de "un equipo con muchísimas individualidades, con mucha calidad técnica y muy bien construido". Por eso, aventuró, considera que "en casa van a ser muy sólidos durante toda la temporada”.

La propuesta de Tizona sigue centrada en imponer un ritmo alto desde el inicio, una seña de identidad que el equipo busca mantener jornada a jornada, aunque aún con margen de mejora en la gestión de algunas situaciones. “Es fundamental que seamos capaces de imponer ese ritmo, que lo estamos haciendo. A veces no se traduce en la victoria porque falta acierto en el tiro. Quizás, cuando el partido se nos complica, el equipo necesita encontrar ese equilibrio, parar un poco más, buscar opciones más interiores o a través de la penetración. Ahí todavía tenemos que crecer", analizó.

El conjunto gallego presenta peligro tanto en la pintura, donde Dejan Kravic, viejo conocido de la afición burgalesa tras su paso por el otro equipo de la capital, se perfila como una referencia clara, como en las posiciones exteriores. Para Juste, contener al pívot serbio no basta si no se limita también la aportación de los jugadores que lo asisten. “A veces hay que estar más pendientes de los que le suministran el balón. Leo mantiene una capacidad de pase increíble. Es difícil buscarle una solución en la defensa del pick and roll porque busca soluciones donde otro jugador no las encontraría.”

Esa amenaza se amplía con exteriores como Barcello y Barrueta, lo que impide cerrarse en exceso sobre la pintura sin arriesgar tiros liberados. “No puedes estar muy cerrado con Kravic. Hay que impedir esos tiros de tres cómodos. Y luego Galán y Anderson también te aportan desde el pick and roll. Si les cambias, te castigan dentro", analizó. "Es un equipo con muchísimos recursos", valoró el entrenador del conjunto azulón.