Tenerife pone a prueba el avance del San Pablo, que viaja con una nueva actitud peleona

Bruno Savignani confía en el paso adelante el equipo en cuanto a actitud, pero es consciente de que Tenerife es un equipo muy difícil.SANTI OTERO

El Recoletas Salud San Pablo Burgos continúa este sábado (20:00 horas) con su exigente arranque de temporada con una visita al Pabellón Santiago Martín, donde se medirá a un viejo conocido de su anterior etapa en ACB como es La Laguna Tenerife, que se mantiene en la parte alta de la tabla exhibiendo un juego reconocible y eficaz. Será el segundo partido consecutivo a domicilio para el equipo burgalés, que quiere prolongar las sensaciones positivas que dejó sobre la cancha en su último compromiso en Valencia, a pesar del resultado adverso.

El equipo de Bruno Savignani fue capaz de plantar cara y competir frente al potente Valencia Basket y esa es la actitud que demanda el entrenador brasileño, deseoso de «ganar siempre» y convencido de que la actitud del conjunto burgalés en el impresionante Roig Arena es la que debe presidir «todos los partidos».

Antes de analizar el compromiso contra La Lagna Tenerife, Savignani repasó la jornada precedente por su significación en la mecánica de trabajo del equipo que se plantó con solvencia sobre la cancha del «equipo más en forma de la liga», contra el que «sufrimos lo que sabíamos que podríamos sufrir», admitió, sin dejar de reivindicar que «en la segunda parte competimos con mucha valentía y con mucha unidad. Eso nos hizo salir fortalecidos con las cosas que tenemos que hacer».

Y esa experiencia y mentalidad están a punto para volar con el conjunto burgalés hasta Tenerife, donde les espera un equipo muy rodado que llega a esta sexta jornada con cuatro victorias y una sola derrota. En su último encuentro ante Baskonia en Vitoria,destacaron el pívot georgia Gio Shermadini, cuya leyenda no encuentra límites y fue capaz de firmar 20 puntos y 24 créditos de valoración, mientras que el no menos mítico base brasileño Marcelinho Huertas acumuló 16 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias. Ambos lideran varias estadísticas de la liga.

Para Savignani, el nivel del rival se mide más que por los nombres propios por la continuidad del proyecto y, en ese sentido aplaudió que «lo que hace La Laguna Tenerife es algo increíble, mantener a su entrenador y la base desde hace siete años. Juegan de memoria y eso es una ventaja muy grande para ellos». A mayores, el técnico considera que una de las claves del éxito del equipo canario reside en su coordinación táctica. «La capacidad de jugar colectivamente, de mover el balón, de saber cada uno lo que tiene que hacer desde la posición correcta en la situación adecuada», son detales que explican «muchas cosas» en su opinión. «Parece sencillo, pero hecho bien, como ellos, es complicado», valoró.

El encuentro reunirá además a dos viejos conocidos. Bruno Fitipaldo se medirá a su exequipo, mientras que Dani Díez podría volver a competir en la que fue su casa durante dos temporadas.

Adaptarse al calendario

Las condiciones del calendario y las ausencias han condicionado el desarrollo del San Pablo en este primer tramo de liga. Savignani no esconde que esa combinación dificulta el trabajo, pero insiste en la necesidad de adaptarse. «Es complicado construir cuando tienes partidos tan complicados, con muchas salidas duras contra equipos fuertes, y las bajas no te facilitan ni te ayudan a mostrar en qué punto estás. Son cosas que pasan en el deporte. Tenemos que estar preparados para ello y saber compensar las ausencias». explicó.

En los entrenamientos de esta semana, el equipo ha seguido ganando cohesión, según aclaró el entrenador brasileño que confirmó que Luke Fischer ha aumentado su ritmo de trabajo, mientras que Dani Díez continúa con molestias en un dedo de la mano izquierda y es seria duda para el encuentro.