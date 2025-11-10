Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH incorporará la próxima temporada a sus filas a una de las grandes promesas del ciclismo nacional. Martín Rey (Vilagarcía de Arousa, 2003) dará el salto al profesionalismo desde el Club Ciclista Padronés-Cortizo, donde ha competido las últimas tres temporadas. Martín es ya el noveno corredor que se beneficia del acuerdo de formación entre las estructuras burgalesa y coruñesa y ya pudo competir en calidad de stagiaire con el equipo morado en 2024 en el Tour de Langkawi. El ciclista de 22 años firma con el UCI ProTeam por dos temporadas (2026 y 2027).

El pontevedrés es corredor muy polivalente, capaz de rendir a buen nivel tanto en las jornadas de montaña como en las más llanas y al que le gustan especialmente las vueltas por etapas. Ganador de la Volta a Galicia en 2023 y medallista de bronce en el Campeonato de España de 2024, esta temporada 2025 ha dado un paso adelante, acabando como líder del ranking sub-23 de la RFEC y segundo en la general de la Copa de España Élite y Sub-23 gracias a triunfos como los logrados en la Vuelta a Castilla y León y la Santikutz Klasika.

Martín Rey comenzó a competir a los 11 años y en 2015 se unió a la estructura del Club Ciclista Padronés, donde se formó como corredor en las categorías infantil, cadete y juvenil. Posteriormente pasó por el Bembibre leonés, ganando varias carreras como junior y la general de la Copa de Galicia en su primer año como sub-23. En 2023 regresó a su casa, el Equipo Cortizo, donde se ha formado como persona y como ciclista las últimas tres temporadas. En su primer año con el equipo gallego, ganó la Volta o Baixo Minho, acabó segundo en el Gran Premio Cidade de Vigo por detrás de su compañero Sergio Chumil y cerró el curso por todo lo alto ganando la carrera de casa, la durísima Volta a Galicia.

En 2024, su mayor logro fue el tercer puesto en la prueba en ruta del Campeonato de España sub-23 disputado en San Lorenzo de El Escorial, carrera conquistada por su compañero Hugo de la Calle. También ganó una etapa en la Vuelta a Salamanca, donde acabaría tercero en la general, y repitió triunfo en el Gran Premio Cidade de Vigo. Además, brilló en el calendario portugués, acariciando el podio con una cuarta plaza en la Prova de Abertura y logrando el maillot del mejor joven en el Gran Premio Anicolor. En vista de su buena trayectoria, el Burgos Burpellet BH le dio la oportunidad de correr como stagiaire en el Tour de Langkawi, como paso previo a su futuro fichaje. Allí ayudó a José Manuel Díaz en la pelea por la general y acabó 30º clasificado.

Su progresión ha continuado en 2025, destacando en una gran variedad de terrenos. Se proclamó vencedor de la Vuelta a Castilla y León y se impuso en la prestigiosa Santikutz Klasika de Legazpi. Su regularidad en la Copa de España Élite y Sub-23, acabando en el top-10 de la Aiztondo Klasika, el Gran Premio de Ontur, la Clásica de Torredonjimeno, la Clásica de Valladolid, el Memorial Valenciaga o la Vigo-Copa de España, le permitió pelear hasta el final por la clasificación general del torneo, finalizando en segunda posición. Además, fue convocado por la selección española para correr la Carrera de la Paz y compitió con el Equipo Cortizo en pruebas UCI sub-23 de mucho nivel como la Ronde de l’Isard, el Giro del Belvedere o el GP Palio del Recioto, sumando una importante experiencia en el pelotón internacional.

Martín Rey asegura que “estoy muy contento e ilusionado. Ascender al Burgos Burpellet BH es para lo que he estado trabajando estos años. Es un sueño hecho realidad, algo que deseaba desde que empecé a montar en bici. Estoy súper agradecido al Equipo Cortizo por todos estos años juntos, desde que empecé en infantiles y fui creciendo en las categorías inferiores. El recuerdo de esta etapa siempre va a formar parte de mí".

De cara al futuro "estoy deseando empezar a trabajar con el Burgos Burpellet BH. Espero dar mi máximo, poder aportar al equipo y seguir sumando”.

Damien García, director deportivo, destaca que “Martín Rey es un ciclista gallego que viene de nuestra cantera, el Equipo Cortizo. Ha tenido una trayectoria muy buena en su periodo como amateur. Fue stagiaire con nosotros el año pasado y en 2025 ha completado una temporada muy seria".

Recuerda que "ha conseguido victorias en la Copa de España o en la Vuelta a Castilla y León, ha sido muy regular durante todo el año y ha ido convocado con la selección española. Creemos que tiene un potencial alto y que seguramente se adaptará rápido a nuestro equipo. Estamos ilusionados y motivados de que descubra el nivel profesional con nosotros”.