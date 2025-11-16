El UBU San Pablo Burgos 2031 abre nueva etapa con una clara victoria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El ambiente en el pabellón de Polideportivo Municipal El Plantío, en Burgos, estaba cargado de expectativas para el equipo burgalés que afrontaba la décima jornada de la División de Honor Plata. Tras tres salidas consecutivas, la vuelta a casa suponía una oportunidad para reafirmarse, ganar y mirar hacia la parte alta.

Desde el pitido inicial, se vio a un equipo local con ganas de imponer su ley. Los primeros minutos fueron intensos, con intercambio de ataques rápidos y defensas activas. El Burgos arrancó con ventaja y buen ritmo, con destellos ofensivos de jugadores que ya estaban en sintonía con el calor de la afición.

La propuesta del Samuel Trives, que se estrenaba al frente del equipo, parecía clara. Con el objetivo de ser sólidos en casa, apretar atrás para frenar el uno contra uno del rival y aprovechar los contragolpes y lanzamientos exteriores. En la previa se alertaba de que el rival, Confía Base Oviedo, era “un equipo que está creciendo, con jugadores muy rápidos en el uno contra uno” y que exigiría concentración máxima.

En la primera parte, el Burgos consiguió moverse siempre con ventaja, aunque sin llegar a romper el partido del todo. Hubo momentos de incertidumbre cuando el Oviedo logró empatar e incluso amenazar con ponerse encima, pero la reacción local fue la justa para ir al descanso con ligera renta (17-16).

La segunda mitad fue un festival de Burgos. Con mayor fluidez ofensiva, intensidad defensiva elevada y un planteamiento que empezó a dominar claramente al rival, el equipo local logró abrir distancias que serían definitivas. Llegando a plantear una ventaja de hasta diez goles a solo tres minutos del final.

Para la afición fue un alivio y también un motivo de orgullo. Tras los últimos partidos fuera de casa, poder ganar en casa, con el nuevo entrenador arrancando con victoria y ante un rival que solo lleva una victoria, reforzó la confianza del grupo y de quienes lo apoyan desde las gradas.

En el plano individual, varios jugadores se destacaron. Adrián Sánchez se erigió como el goleador principal, con 6 tantos, y los porteros cumplieron con paradas clave en los momentos de presión del rival. La rotación permitió que varios integrantes del plantel pudieran participar, lo que muestra profundidad en el equipo.

El equipo local demostró que en casa se siente con autoridad. Tanto el planteamiento táctico como el físico funcionaron mejor en la segunda mitad, cuando el Burgos logró imponer su ritmo, someter al rival y controlar el partido. El rival, pese a sus virtudes, ritmo, uno contra uno, ganas de remontar, no pudo frenar el empuje local.

Además, este triunfo adquiere valor estratégico, ya que el objetivo de mantener opciones en la parte alta de la tabla se refuerza. En la previa se mencionaba que los puntos en “El Plantío” serían vitales para mantener el pulso con los equipos de arriba. Con esta victoria, el Burgos mantiene ese pulso y envía un mensaje de que no está dispuesto a quedarse atrás.

Al final del partido, el marcador reflejaba una victoria convincente del equipo local. Y más allá de los números, lo que importa es la sensación: el Burgos vuelve a casa para defender su territorio, mostrar que juega como local y que sus aspiraciones pasan por ser protagonista en la parte alta.

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - CONFI­A BASE OVIEDO, 26-17

UBU San Pablo Burgos 2031: Marcos González, Joao Pedro (3), Nassim Ali, Pablo Gómez, Tomas Moreira (1), Jaime Fernández (4), Marcos García (1), Guille Villanueva, Jaime González (4), Fabrizio Casanova (2), Miguel Malo (1), Pedro Henrique (4), Dani Santamaría, Brian Estébanez, Adrián Sánchez (6), Gonzalo Andino.

Confi­a Base Oviedo: Juan Gamallo, Raul Blanco (3), Javier Colias, Joaquín Ignacio (1), Tomas Bautista (1), Pablo Fernández (2), David Pulgar, Helio Antonio (1), Jorge Ureña, Gonzalo Pulgar (2), Mikel Galán (1), Elian Jesus (4), Javi Sanz, Emiliano Franceschetti (2), Juan Prieto.

PARCIALES: 3-1 (5’); 4-4 (10’); 5-6 (15’); 7-7 (20’); 10-8 (25’); 12-9 (descanso); 15-12 (35’); 16-13 (40’); 18-13 (45’); 21-14 (50’); 24-15 (55’); 26-17 (final).

ÁRBITROS: Cristian Da Silva, Tomas Luis Garcia. (colegio castellano-leonés).

EXCLUSIONES: a los locales Moreira, Marcos García y Jaime González; a los visitantes Joaquín Ignacio, Pablo Fernández, Antonio Lopes, Gonzalo Pulgar, Elian y Emiliano.

PABELLÓN: El Plantío.