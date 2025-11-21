El Tizona quiere el broche para una semana perfecta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona quiere sumar una tercera victoria consecutiva antes del parón por las ventanas FIBA en su compromiso de este domingo (12:00h) frente al Club Ourense Baloncesto al que recibirá en El Plantío en la novena jornada de la Primera FEB.

Pese a la exigencia del calendario, Jordi Juste podrá contar con toda la plantilla para afrontar un nuevo reto ante un rival también clasificado para la Copa. El técnico reconoce que el equipo llega «cansado, pero contento», y que encara el partido «con los ánimos y las pilas cargadas para el domingo», a pesar del escaso margen para preparar un tercer encuentro en apenas ocho días.

El conjunto orensano, dirigido por Ramón López, también avanza en la Copa tras imponerse en Ibiza al Class Bàsquet Sant Antoni (72-83), y en liga se mantiene en la zona media de la tabla con cuatro victorias y tres derrotas. En su última salida cayó en Palma, en la cancha del Fibwi Mallorca, que será el rival del Tizona cuando se reanude la competición.

Juste es consciente de que el COB combina diferentes ritmos de juego con fluidez y arranca los partidos con mucho dinamismo inicial y circulación exterior y lo combina con su capacidad para frenar el ritmo y buscar situaciones más elaboradas a través del juego interior. Para llevar a cabo esas tácticas complejas, a su juicio, el equipo gallego dispone de «buenos organizadores y gran habilidad para atacar el uno por uno», una de las facetas defensivas en las que el cuerpo técnico del Tizona ha insistido desde el inicio de temporada. Por eso, para Juste el encuentro será una prueba exigente y útil para medir «en qué nivel defensivo estamos».

De confianza el equipo va bien servido tras la victoria del miércoles en A Coruña, que ha servido para reforzar también su capacidad competitiva. El entrenador catalán considera que también es importante comprender las claves que explican una victoria y no solo aprender de las derrotas.

En ese sentido, remarca el carácter mostrado por sus jugadores, especialmente tras un inicio adverso y recuerda que el equipo reaccionó «con concentración, tirando de carácter, no bajando los brazos» y añade que sentían pendiente una deuda con ellos mismos, con la afición y con el club, tras la decepción vivida en Santiago. La forma en que resolvieron un partido tan comprometido, señala, debe servir como referencia en adelante en la liga.