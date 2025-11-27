El Trofeo Diputación de fútbol aficionado arranca en una semana con 1.850 jugadores y 74 equipos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Trofeo Diputación se pondrá en marcha, con retraso sobre las fechas habituales, después de que surgieran problemas con el expediente de contratación de los árbitros, cada año más complicado, según apuntó el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, durante la presentación del trofeo. Un recurso al expediente que "lo hemos tenido que resolver a través de la asesoría jurídica" ha sido la causa del retraso.

Una vez superado este escollo administrativo, el presidente de la Diputación explicó que el torneo comenzará la semana que viene con la participación de 1.850 jugadores repartidos en 74 equipos que disputarán 727 partidos durante los próximos siete meses y donde se van a repartir entre ayudas a los propios equipos de fútbol y premios un montante superior a los 73.000 euros, que se multiplica por cuatro "si juntamos los arbitrajes".

El trofeo comenzará "con todas las garantías, con unos arbitrajes que van a servir para que más de 700 partidos se celebren con todas las garantías, con todas las condiciones, para que el trofeo de fútbol siga siendo una realidad en la provincia de Burgos".

En este punto, Suárez quiso reprochar "ciertas actitudes" de participantes en el torneo ante el problema en la contratación de los árbitros que "no nos han gustado".

Apuntó que "jugar al fútbol, hacer deporte, hacer medio rural, hacer provincia, no está exento, evidentemente, de una competición, no está exento de la tensión de los partidos, no está exento de querer ganar, pero lo que sí que tiene que estar exento es del insulto". Por ello, garantizó el apoyo de la institución provincial al trofeo "siempre y cuando sea un trofeo limpio, siempre y cuando no sea el espacio para que cuatro bandarras estén provocando, estén insultando y estén haciendo de menos al trabajo magnífico, por otro lado, del Instituto para el Deporte y la Juventud".