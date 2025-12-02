Galván y la participación del Mirandés en la Copa del Rey: "Lo que de verdad importa es que nos salvemos"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Copa del Rey regresa y el primero en abrir batalla será el Mirandés, que este miércoles se mide al Sporting de Gijón -Mendizorroza, a partir de las 20.00 horas-, un choque entre dos equipos de la misma categoría al que el conjunto de Jesús Galván llega después de una victoria balsámica ante la Real Sociedad B.

El entrenador del conjunto rojillo asegura que "ganar te lleva a ganar", ya que "se trabaja de manera diferente, todo el mundo está más receptivo, todo el mundo está más alegre, más optimista, más positivo".

Será también un partido en el que el técnico hará cambios, en el que tengan minutos jugadores menos habituales para "aprovechar la oportunidad y que, bueno, que todos nos sumemos al barco de querer mostrarse, de querer aportar ese granito de arena a la causa". Y la causa que importa es que "nos salvemos", que lo que verdad importa "es la liga".

Galván señala que el formato de la Copa del Rey favorece más a los equipos grandes porque "están a seis partidos de conseguir un título, seis más la final, que son siete", y a los pequeños porque "para hacer

caja, porque si te toca un grande, pues sabemos entre ingresos de televisión y taquilla se llevan un pellizco". En el caso de los clubes de Segunda, "tienes que conseguir o ganar tres eliminatorias ante equipos duros de tu categoría, que no te dan nada, que te cargan de minutos, te cargan de problemas, y al final, económicamente, te tienes que tocar un grande, pasar casi tres rondas para que te toque un grande, si te toca".

El entrenador del Mirandés explica que la victoria del pasado domingo fue tras un partido "feo", con menos ocasiones para el equipo jabato, pero había que ganar porque "todos los de abajo habían ganado, que estábamos con la presión de que si no ganaba te metías a seis puntos". No obstante, "es el formato que es, vamos a competirla, vamos a jugarla, si ganamos nos va a venir bien porque vamos a seguir una dinámica buena, de resultados positivos".

Y aunque "seguimos estando a tres puntos" de la salvación pero "estamos más sueltos, seguimos en una situación complicada, pero se ve que todo se afronta de otra manera, y es lo que queremos, que mañana afrontamos de otra manera, que el resultado sea positivo para encarar ya lo que queda de semana de otra manera".

En ese sentido, Galván va viendo que el equipo se va pareciendo a "un poco más lo que yo quiero" y destaca la gran predisposición de los jugadores, que "me lo pone difícil a la hora de elegir un once, y es lo que quiero, que al final compitamos internamente, que es lo que te va a dar competir externamente".

El entrenador del Mirandés busca en la plantilla la versatilidad que le permita ser "un equipo camaleónico, que seamos capaces de jugar en diferentes dibujos".