El Tizona se conjura para iniciar el cambio de ciclo ante un Fibwi Mallorca intratable en casa

Tras el parón por las ventanas FIBA, el Grupo Ureta Tizona retoma la competición este domingo con una visita exigente al Polideportivo de Son Moix, donde se medirá al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (18:00h), en el primero de los cinco compromisos que restan para cerrar el año en la Primera FEB. El equipo burgalés llega con la plantilla disponible al completo, aunque condicionado por una semana de trabajo intermitente.

Jordi Juste no ocultó en la previa que la preparación se ha visto lastrada por los efectos del parón internacional. “Ha costado. Imagino que, como muchos otros equipos", admitó y explicó que Tizona cedió a dos jugadores internacionales "que han llegado tarde, con calambres", además de "un poquito más cansados de lo normal” y con procesos gripales que les impidieron entrenar con continuidad. Pese a ello, el técnico confirmó que, salvo imprevistos, “tienen que estar los doce. Si no pasa nada, viajaremos todos”.

La idea es que Felix Terins y Jan Zidek, quienes regresan tras sus compromisos con las selecciones de Suecia y República Checa, estarán listos para el choque, cuanto más porque "han venido contentos, con ganas de intentar hacer un buen trabajo aquí, de revertir la situación” deportiva por la que atraviesa el club burgalés, que en este tramo de la temporada ha protagonizado significativos altibajos. Entre ellos, aún se paladea el sabor amargo del último encuentro disputado por los burgaleses en el que perdieron en casa ante el COB gallego.

El rival de este domingo, Fibwi Mallorca, se ha asentado en los puestos nobles de la clasificación pese a que se trata de un recién ascendido a la Primera FEB. El conjunto balear ha rentabilizado su buen inicio de campaña con un balance equilibrado (4-4) y se mantiene invicto en casa, donde ha jugado solo dos partidos debido a reformas en el pabellón. “Lo están haciendo magníficamente bien", aplaudió Juste, quien valora que "una de las claves es su base", ya que, a su juicio, "está dominando el tiempo de partido”, advirtió sobre Lucas Capalbo.

Entre los nombres a vigilar destaca también Pedro Bombino, una de las referencias interiores del equipo local. “No es Larsen, pero es uno de los pivots que pasa mejor de la Liga, tanto desde cabecera como en poste bajo”, analizó el técnico, quien también subrayó el rendimiento del escolta Brian Vázquez, de quien resaltó su “nivel de acierto”.

La propuesta táctica del cuadro balear, basada en bloqueos indirectos y ritmo controlado, anticipa un duelo de estilos, pero Juste ve en el ritmo de juego una posible ventaja puesto que considera que Tizona puede imprimir al juego “un poquito más de ritmo que ellos". "A ver si somos capaces de conseguirlo sin tener muchas pérdidas, que el Orense nos mató”, señaló en referencia a una de las claves de la derrota de El Plantío ante el COB.

Además, el acierto en el tiro vuelve a erigirse como factor determinante a juicio del entrenador catalán que asegura que si Tizona logra “mantener un porcentaje medio alto, que nos dé confianza, nos ayudará para otros facetas del juego, como es defender, que nos cuesta y sufrimos”, admitió.

Con la plantilla cerrada de momento a doce jugadores, Juste no descarta un refuerzo, aunque matiza que es una cuestión para la dirección deportiva y por ahora sostiene que "vamos a muerte" con los 12 jugadores de la plantilla actual, si bien es cierto que la falta de efectivos de cantera limita las sesiones de entrenamiento, lo que hace aún más oportuno contar con una ficha adicional si surgiera la oportunidad. “Un jugador número 13 nos vendría muy bien”, admite Juste.

A nivel clasificatorio, el técnico asume que la prioridad no puede ser otra que salir de la zona baja y para ello Juste apela a la autocrítica como punto de partida para cambiar la dinámica y argumenta que “si somos capaces y conseguimos lanzar dos o tres buenos resultados, ya habrá tiempo para mirar arriba”.