Porfi Fisac asume el banquillo del San Pablo Burgos para reforzar la plantilla y el rendimiento

Porfi Fisac inicia una nueva etapa como entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos en sustitución de Bruno Savignani, tras la decisión adoptada después de la derrota frente a UCAM Murcia, correspondiente a la temporada 2024-2025 de la Liga Endesa ACB. La presentación oficial de Fisac tuvo lugar en las oficinas del club, consolidando así el cambio en el banquillo del conjunto burgalés con el objetivo de revertir la dinámica negativa actual y aspirar a la permanencia en la máxima competición nacional.

En el acto de presentación, el director deportivo Albano Martínez expresó su agradecimiento por el trabajo de Savignani: "Quiero agradecer a Bruno Savignani todo el gran trabajo que ha hecho, en primer lugar. No ha sido fácil tomar esta decisión. Es un gran profesional y una gran persona. Desde el club, no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia él y a su trabajo". Martínez dio la bienvenida a Porfi Fisac, apuntando que el club se volcará con su nuevo técnico para intentar cambiar el rumbo deportivo: "Nos vamos a volcar con él para que esta situación, que no es la que deseamos, podamos revertirla y poner todo lo que tengamos en nuestras manos para afrontarla de la mejor manera".

El presidente del San Pablo Burgos, Félix Sancho, respaldó las palabras del director deportivo y justificó el relevo en el banquillo: "El club ha buscado un revulsivo. Hemos decidido tomar esa decisión, ese cambio de entrenador, para ver si hay un cambio de dinámica en el equipo". Sancho reconoció su interés previo por contar con Fisac: "Siempre he sido una persona enamorada del trabajo de Porfi. Siempre he querido contar con Porfi como entrenador del San Pablo Burgos desde los inicios, pero nunca hemos tenido la oportunidad de coincidir en tiempos".

"El reto que tenemos aquí delante, en el que no hay tiempo para adaptarme, es intentar conseguir que la plantilla, lo antes posible, logre ser fiel a la calidad y a los recursos que tiene y ver dónde está el fallo para que el equipo haya tenido este número de derrotas". Fisac subrayó la exigencia de la competición: "En momentos determinados, quizá algunos resultados no han sido justos y esto conlleva que, cada vez, vayas teniendo más dificultades para sacar partidos".

En su primera valoración del estado actual del equipo, Fisac insistió en la importancia de la paciencia y el conocimiento mutuo: "Hay que tener paciencia y tomar las decisiones cuando nos conozcamos un poco más. La actitud y el trabajo de todos son buenos". Añadió además que analizará "dónde puedo tocar para que esto funcione un poco mejor o tengamos la capacidad de ganar partidos, porque el trabajo que se ha hecho con ellos es bueno y que había un muy buen entrenador".

En cuanto a los aspectos técnicos y tácticos, Porfi Fisac apuntó los principales puntos de mejora: "Lo primero que hay que hacer es confiar en ellos y ver los retoques o ajustes que pueda hacer. Todos somos conscientes de que el equipo defensivamente no está a buen nivel". Matizó la urgencia de lograr solidez en apartados como el rebote, el tiro exterior y las situaciones en defensa: "Debemos tener más solidez en ciertos aspectos como el rebote, el porcentaje de tiro de tres, los números de tiros de tres o las situaciones defensivas". También puso de relieve el posible déficit mental del plantel: "Creo que está faltando un tema mental, de esfuerzo, de ilusión o de calidad, no sé en cuál de esos aspectos, que intentaré trabajar".

Fisac marcó un objetivo concreto, vinculado al aspecto psicológico: "A ver si soy capaz de ayudarles a que ese grado de necesidad que el equipo tiene, porque la actitud es buena, se convierta en ilusión y no en precipitación". El entrenador considera fundamental transformar la presión competitiva en motivación positiva para afrontar partidos clave.

La inmediatez de la competición no concede margen para la espera. Fisac ha enfatizado la relevancia de los dos próximos encuentros: "La calidad se demuestra cuando juegas los partidos. Veremos cuando jueguen los primeros partidos, Unicaja y Manresa, el nivel que cada uno quiere dar. Así se lo he intentado hacer ver, que esos partidos son vitales para nosotros. No podemos esperar porque ya la situación es difícil". El resultado de estos choques será determinante para valorar el efecto del impacto del nuevo técnico.

El entrenador segoviano considera que "cuando te ves en esa parte de la clasificación, con ese número de victorias y derrotas, cualquier partido te pesa cada día más si lo pierdes y te da un impulso cada día mayor si lo ganas". La zona baja de la clasificación exige atraer rápidamente victorias que permitan salir de la zona de descenso en esta fase de la Liga Endesa.

Fisac concluyó su intervención insistiendo en la línea de trabajo que quiere para su plantilla: "No es un momento de mirar al rival. Es un momento de mirarnos a nosotros y entender que hay un objetivo, que se llama ganar, y que solo pasa por dar todo lo que tienes. Vamos a ver si podemos sacar todo lo que tenemos para intentar ser mejores que el rival". El enfoque interno predomina sobre las comparaciones con equipos oponentes, con la meta clara de adaptar todo el potencial colectivo.