Bouza: “El cambio de sistema nos ayuda a ser más sólidos”

El CD Mirandés llega al duelo ante el Castellón tras encadenar dos jornadas sin encajar, demostrando un avance defensivo que, unido al cambio de sistema, ha permitido al equipo recuperar confianza y aspirar a puntuar en cualquier campo, a juicio del jugador jabato Rafel Bouza. «Creo que el equipo está con una confianza más alta. Las dos porterías a cero, dos partidos seguidos puntuando, quieras o no, ayudan. Estamos ya enfocados en preparar Castellón, en ir ahí a por la victoria y a sacar al menos lo que podamos», afirmó el centrocampista.

Bouza explicó que la mejora del equipo, como evidencia el empate en Las Palmas pese a que tuvo la victoria a su alcance, se apoya en el trabajo defensivo, pero también en una evolución en el uso del balón, con más posesión y una circulación menos directa. «Estamos consiguiendo ser un bloque más sólido, un equipo al que cada vez le cuesta más encajar. También a nivel ofensivo estamos dando un paso adelante, teniendo más posesión, intentando llegar más jugando con el balón, no tan directo», señaló.

Desde el punto de vista individual, el jugador balear se mostró satisfecho con su rendimiento físico y con su implicación en el juego. «Desde que llegué aquí me sentí muy cómodo, muy arropad», reconoció y advirtió de que se considera «un jugador que tiene recorrido, mucha trayectoria».

Aunque no se entrenan específicamente los partidos en superioridad, Bouza reconoció que sí se están trabajando conceptos de finalización para mejorar la capacidad ofensiva del equipo, «para ver si podemos dar un paso adelante también en cuanto a marcar».

El próximo partido ante el Castellón, líder en dinámica de resultados, llega en un momento en el que el Mirandés se siente más preparado. El punto cosechado en Las Palmas «ayuda a todo el equipo a dar un paso adelante en confianza, en calidad. A creer en nosotros, en que puedes ir a cualquier campo de la liga y puntuar», valoró negó la posibilidad de que el exceso de confianza del rival pueda jugar a favor y abogó por «fijarnos en nosotros».

El cambio de sistema ha sido bien recibido en el vestuario, y el centrocampista aseguró sentirse más cómodo con dos pivotes, ya que cuenta así con «más recorrido, más espacio para jugar. También nos ayuda a que no se nos hunda tanto el equipo. No jugamos tan defensivo», aclaró.