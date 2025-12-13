El Recoletas Burgos Caja Rural busca dar más pasos firmes en la Copa del Rey

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La cuarta jornada de la Copa del Rey llega con la fase de grupos entrando en su final y con varios equipos necesitados de puntos antes de la última jornada.

El Recoletas Burgos Caja Rural recibe, este domingo 14 de diciembre a las 13.00 horas en el campo Bienvenido Nieto, al Fibra Valencia Les Abelles, que descansó la jornada tercera, y llega con cero victorias antes los rivales del grupo.

La tercera jornada de la Copa del Rey dejó un mensaje claro: el factor campo pesó como nunca y los ocho partidos se saldaron con victorias locales, muchas de ellas con marcadores muy amplios, que empiezan a definir las clasificaciones de los grupos.

En el Grupo D donde se encuentra el Recoletas Burgos Caja Rural, el conjunto burgalés cerró la jornada con un contundente 59‐0 ante Recoletas Salud Fénix, un partido de dominio casi absoluto de los locales, que marcaron el ritmo desde el pitido inicial y no permitieron respiro alguno a los zaragozanos, dejando además su zona de marca imbatida. Por su parte en Las Terrazas, Silicius Alcobendas Rugby firmó un serio 38‐8 frente a CR Liceo Francés.

Así las cosas, esta nueva jornada se presenta de nuevo emocionante. El sábado, a las 16:00, Recoletas Salud Fénix se enfrenta a Silicius Alcobendas Rugby en el Centro Deportivo Mudéjar, partido que los zaragozanos necesitan para romper la mala dinámica, mientras que Alcobendas busca consolidarse como aspirante.

El domingo cerrará la jornada el enfrentamiento entre Recoletas Burgos Caja Rural y Fibra Valencia Les Abelles, un choque que puede resultar determinante, ya que Burgos quiere seguir invicto en casa y Les Abelles tratará de sorprender para mantenerse en la pelea por el grupo. Las victorias de Silicius Alcobendas y Recoletas Burgos Caja Rural significaría el pase de ambos equipos a las cuartos de final, con un enfrentamiento directo en la última jornada por la primera plaza, partido que se jugaría el 21 de diciembre.

El técnico argentino del cuadro burgalés, José Basso, es consciente de la importancia de la Copa del Rey y quiere ofrecer su mejor versión ante un 'Les Abelles' que si bien descendió de División de Honor la temporada anterior, mantiene un buen nivel de juego.

Los burgaleses, llegan con muchas ganas a este encuentro que han preparado con intensidad, sabedores de la necesidad de sumar en esta fase principal de la competición copera. Enfrente tendrán al conjunto valenciano, que no ha podido ganar en las anteriores jornadas ni a Silicius Alcobendas ni a Recoletas Salud Fenix, pero que ha dejado constancia de su entrega y lucha en cada partido.

Basso destacó que “es un club con un potencial muy grande, que en categorías inferiores hace muy buen trabajo y que arriba tiene gente que sabe jugar y mantiene el nivel del equipo”, pero lo más importante "es centrarnos en nosotros, reparar cosas del anterior encuentro, sobre todo en defensa, para poder hacer un gran partido este domingo en casa”.

El entrenador cuenta nuevamente con la baja de Iker Aduriz, que se suma a los seleccionados Santiago Ovejero, Imanol Urraza, Vicente Boronat y Iñaki Mateu, convocados con la franquicia española 'Castilla y león Iberians'. Podrá contar con el internacional de Rugby Seven, Noah Canepa y con el resto de la plantilla que ha entrenado con normalidad a lo largo de la semana.