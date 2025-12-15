La San Silvestre Cidiana cambia el recorrido pero mantiene su esencia

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Distinto recorrido pero con su esencia intacta. La San Silvestre Cidiana celebrará el 31 de diciembre la que ya es su 36 edición y lo hará con un cambio de recorrido con el que se busca seguir mejorando una carrera que el pasado año contó con 7.485 participantes, entre niños y mayores.

Para la edición de este año, el club Florentino Díaz Reig, que organiza la carrera en colaboración con CaixaBank y el Ayuntamiento de Burgos, ha modificado el recorrido. La carrera partirá desde la avenida de los Derechos Humanos y terminará en el paseo del Espolón, a la altura de las estatuas de los Cuatro Reyes.

En concreto, los corredores, tras salir de Derechos Humanos, pasarán por la calle Victoria hasta la plaza del Cid, para continuar por el puente de San Pablo, la calle San Pablo, la calle Progreso, la calle Madrid, la Plaza Vega, cruzar el puente de Santa María y terminar en el Paseo del Espolón, según explicó el presidente del club Florentino Díaz Reig, José Aurelio Puras.

Se trata de un recorrido de 4.700 metros, algo "más corto" que otros años, aunque será cuesta abajo, añadió, por lo que "va a ser rapidísimo". El cambio de recorrido también afectará a la carrera de los más pequeños, que se disputa por la mañana, a partir de las 11.30 horas. En esta edición se dejará el habitual escenario de la calle Francisco de Vitoria para trasladarlo a Derechos Humanos.

Lo que se busca es que Gamonal siga teniendo presencia en la San Silvestre, explica Puras, porque "luego hay gente que se ofende por no terminar en Gamonal". No obstante, añadió que "las cosas están para cambiar, para innovar y para mejorar".

Sobre este cambio de recorrido, la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, explicó que se planteó en el Consejo de Deportes para contar con la opinión del resto de grupos políticos, y "en principio todos se mantuvieron a favor de ese cambio por muchos motivos". Álvarez explicó que la carrera dinamizará por la mañana la zona Este de la ciudad, con la presencia de las familias en el entorno de la avenida de Derechos Humanos.

Además, la prueba de los mayores, que empieza a las 19.00 horas, permitirá dar dinamismo por la tarde a la zona sur, ya que en el recorrido "hemos integrado otra zona de la ciudad en esta carrera, como es la zona sur". En cuanto a la llegada en el Espolón, la concejala de Deportes señaló que con la red de autobuses, con paradas en el entorno, "una vez terminada la prueba, es mucho más cómodo que cada uno se pueda dirigir a su lugar de destino".

En cuanto a participantes de nivel, el presidente del Florentino Díaz Reig señaló que no se suelen dar nombres, se reserva el dorsal a los diez primeros en las categorías femenina y masculina por si quieren repetir. Y recordó que muchos de los atletas burgaleses de alto nivel han sido ganadores de la carrera.

El presidente del club organizador recordó que las inscripciones para la carrera ya están abiertas, se pueden hacer a través de la página web. Los días 29 y 30 de diciembre se podrán recoger los dorsales en el centro cívico Río Vena. El precio de la inscripción es de 7 euros.

Junto a la faceta deportiva, la San Silvestre Cidiana es también una prueba con un marcado carácter solidario, por lo que desde CaixaBank se apostó desde el inicio en apoyar esta cita deportiva.

Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank en Castilla y León, recordó que el apoyo a la carrera es, primer lugar, porque "compartimos los valores del deporte, lo que es la cultura del sacrificio, el valor del esfuerzo, el trabajo en equipo, el respeto con el adversario". En segundo lugar, porque es una "carrera solidaria", lo que casa con el espíritu fundacional de la entidad hace 121 años, centrado en "mejorar la vida de las personas, mejorar la sociedad en la que vivimos".

En la edición de este año, la recaudación de la carrera se destinará a la asociación Prosame. En concreto, CaixaBank aportará un euro por participante. En reconocimiento a ese apoyo de la entidad, el presidente del club organizador entregó a Gerardo Cuartero un busto del Cid como el que se entrega a los ganadores de la San Silvestre.

Junto al destino solidario de parte de la recaudación, la carrera también tendrá un claro apoyo a la candidatura de Burgos como capital europea de la cultura en el año 2031. Un guiño que se hace visible en las camisetas que se entregarán a los corredores y en el cartel que anuncia la carrera. La concejala de Deportes mostró los dorsales que le cedieron, el 2025 y el 2031, en alusión a la capitalidad cultural.