Fisac debuta en casa con la urgencia de ganar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Quedan dos semanas para que termine el año y al San Pablo Burgos solo le queda un partido más en casa para lograr su primera victoria en el Coliseum. Será BAXI Manresa el equipo ante el que los de Porfirio Fisac deberán demostrar (este sábado a las 21:00h) que han encontrado el camino para salir del fondo, ya que diez jornadas después de empezar la Liga Endesa, los burgaleses siguen sin despegar y el margen para engancharse a la pelea se estrecha.

A favor de San Pablo juega el ambiente del Coliseum, la incipiente reacción demostrada en Málaga y el aterrizaje de Fisac por primera vez en el banquillo ante la afición burgalesa. «Siempre he sentido algo especial cuando vengo a Burgos, ya no solo por mi implicación a nivel personal o por el tiempo que yo he podido pasar aquí como jugador, sino porque esa afición que siempre he admirado y he valorado, ahora la tengo conmigo», reconocía el técnico segoviano en la previa.

Manresa marca ahora mismo la frontera de la permanencia. Está tres victorias por encima del conjunto burgalés, que es consciente de que «Tenemos que acortar distancias con ese núcleo de equipos que hay por encima de nosotros, que son todos, pero sobre todo con esa parte que tiene tres victorias y uno de ellos es Manresa», subraya Fisac, consciente de que los partidos ante rivales directos les condicionan un calendario plagado de urgencias.

El técnico afronta su tercer partido al frente de un equipo el equipo que ya ha empezado a mostrar otra cara, y aunque no bastó para ganar en Málaga, sirvió para dejar sobre la cancha una versión más reconocible. Fisac sostiene que el grupo está «más cerca de poder agarrar esa victoria que necesita» y aclaró que centra su trabajo técnico en mantener ese empuje interior, sin dejar que el resultado condicione la confianza.

El rival llega con novedades. Manresa ha incorporado a Eli Brooks y Ferrán Bassas, dos exteriores que se suman a una plantilla ya larga, con jugadores en crecimiento como Ubal, piezas con experiencia como Pierre Oriola y perfiles versátiles como Álex Reyes o Dani Pérez. «Tienen ahora mismo 14 jugadores. Hay muchas variantes. Juegan doble competición, tienen ritmo, tienen piernas, y eso te obliga a hacer un trabajo defensivo muy correcto», advierte el entrenador.

Fisac conoce bien la categoría y no necesita repasar la clasificación para saber lo que está en juego, por lo que define este tipo de partidos como vitales por lo que representan, más que por la urgencia, ya que pueden llegar a modificar la dirección de una temporada. «Siempre que te enfrentas a alguien que está en los puestos parejos de la clasificación son duelos vitales, decisivos, que te marcan un poco el camino», apunta. Añade, además, que en la posición de la tabla en la que está ahora el equipo, un par de posiciones pueden suponer la diferencia entre salvarse o bajar.