El San Pablo Burgos sucumbe en la prórroga y anota su décima derrota consecutiva

Décima derrota seguida de Recoletas Salud San Pablo Burgos, que en las once jornadas de liga disputadas este año sólo ha sido capaz de anotarse una victoria, en el primer partido de su retorno a la ACB el octubre ante el Bàsquet Girona.

A punto de despedir el año y en el segundo partido de Porfirio Fisac dirigiendo la nave burgalesa, el primero en el Coliseum, el equipo burgales perdió por 100-102 ante Baxi Manresa tras una prórroga. San Pablo llegó a perder por 19 puntos en el tercer cuarto, hasta que una gran reacción obró un parcial de 24-4 que le volvió a dar la delantera.

Con empate a 90 Jhivvan Jackson, el mejor en las filas locales con 26 puntos, erró la canasta para ganar el partido y fue necesario el tiempo extra, en el que Gudmundsson tuvo el triple ganador y Meindl la canasta para forzar la segunda prórroga. Ninguno de los dos intentos entró y la victoria se fue para Manresa, que se distancia ya tres por encima de un San Pablo Burgos que veía la visita de los catalanes como la ocasión propicia de comprimir la zona baja.

Apostó esta vez Porfi Fisac de salida por Dani Díez y el madrileño no defraudó en los primeros minutos. Aportó la mitad de los diez puntos del San Pablo en un fluido arranque que abrió una primera ventaja (10-5) ante un Baxi Manresa en el que solo otro ilustre como Pierre Oriola respondía en ataque. Otro recién llegado en los catalanes como Eli Brooks recortó la diferencia con un triple, replicado de inmediato por Jhivvan Jackson para mantener la renta en unos cinco puntos que dos nuevos aciertos manresanos desde más allá de 6’75 esfumaron (17-16) superado ya el ecuador del cuarto.

El cambio de seis de los diez jugadores en pista, a razón de tres por bando, surgió más efecto en los locales que en los visitantes. Un parcial de 8-0 puso la diferencia al límite de la barrera de los diez puntos (25-16) antes que otro intercambio de triples, esta vez entre Álex Reyes y Gonzalo Corbalan, mantuviera la cómoda renta burgalesa, solo recortada ligeramente por los de Diego Ocampo en el último minuto del primer cuarto (30-25).

La diferencia de diez puntos que se había resistido antes la alcanzó Recoletas San Pablo Burgos en el primer minuto del segundo cuarto, con un triple de Dani Díez y una canasta de dos de Raulzinho Neto poniendo el marcador en un 35-25 que parecía dibujar un horizonte feliz en el Coliseum. El trío formado por Brooks, Ubal y Steinbergs asumieron galones en el cuadro del Bages para ir recortando distancias, pero un mate de Ethan Happ y la segunda canasta de Meindl restauraron los diez de renta para los burgaleses (43-33).

Parecía que iba a ser el técnico visitante el que pidiera tiempo muerto, pero fue Porfi Fisac el que paró el partido tras un triple de Louis Olinde. Sea lo que fuere que no le gustaba al técnico segoviano, no lo corrigió a tiempo, ya que el Baxi Manresa no había hecho más que abrir un parcial que fue de 0-7 de inicio y de un demoledor 3-17 a la larga. Un triple de Ferran Bassas, otro de los refuerzos prenavideños de los del Nou Congost, les puso arriba en el marcador por primera vez, con una diferencia que llegó a ser de cuatro puntos antes que una canasta de dos y un triple de Dani Díez ajustaran el marcador al descanso (51-52).

Con esta anotación en el intermedio, la hoja de ruta de ambos equipos para llegar hasta la victoria estaba escrita. El que mantuviera su alta anotación y fuera a la vez capaz de rebajar la del rival se llevaría el gato al agua en el Coliseum. Un 2+1 de Obasohan empezó a evidenciar que era los de Diego Ocampo los que habían vuelto a la pista con más energía, y aunque un triple de Meindl maquilló la floja salida de Recoletas San Pablo Burgos, los de Fisac no encontraron la fórmula para colapsar el fluido ataque de un Baxi Manresa que firmó un parcial de 0-11 para marcharse hasta un 56-70 que empezaba a convocar a la épica burgalesa si se quería luchar por la victoria.

Se acercaron los locales con un triple de Jackson, pero lo que debía ser el inicio de una reacción fue solo una canasta aislada en medio del vendaval manresano: otro parcial de 0-8 puso a los de Ocampo a las puertas de los veinte de diferencia (59-78). Un 2+1 de Ethan Happ cortó la sangría y puso la primera piedra de la recuperación burgalesa. Con Gonzalo Corbalán cargándose el equipo a las espaldas y sacando muchos tiros libres, el San Pablo firmó un parcial de 14-0 para colocarse a tan solo cinco puntos (73-78) antes que una canasta de Oriola cerrara el tercer cuarto con siete de renta para los manresanos. Había partido en el Coliseum tras haber sido seria la amenaza de convertir el último cuarto en un mero trámite.

Cuatro tiros libres, uno de Nzosa y tres de Corbalán, fueron todo el bagaje ofensivo de los tres minutos y medio iniciales del cuarto decisivo. El Recoletas Salud San Pablo Burgos noqueó el hasta entonces fluido ataque de un Baxi Manresa que veía ya por el retrovisor a los de Porfi Fisac, agarrados de nuevo al partido tras una canasta de Luke Fisher (80-82) y otra vez por delante con un triple de Jhivvan Jackson (83-82).

Enloqueció el Coliseum al ver culminado el parcial de 24-4 con el que su equipo le había dado la vuelta al partido, pero ganarlo pasaba por seguir remando en los cuatro minutos restantes. El thriller del desenlace estaba servido y tomó forma en las alternancias en el mando del marcador, con el Burgos anotando más en pequeñas dosis y el Baxi Manresa recuperando terreno a saltos más grandes con dos triples de Álex Reyes y Ferran Bassas para el 88-90. Tras un minuto sin anotación, Jackson empató con 29 segundos por delante, tiempo en el que ni un intento de triple de Steinbergs ni el tiro de dos del mismo Jhivvan Jackson casi sobre la bocina movieron el 90-90 que condujo a la prórroga.

Los mismos protagonistas que habían errado los tiros que pudieron ser decisivos empezaron intercambiando canastas en los cinco minutos extra. Tres puntos consecutivos de Ferran Bassas, que a una canasta añadió un tiro libre tras señalar los árbitros una técnica a Porfi Fisac, abrieron para los manresanos una mini brecha (92-95) que San Pablo redujo también desde la línea de 4’60, con otra técnica, esta vez al banquillo visitante, igualando las cosas en este capítulo.

Cuatro puntos de Pierre Oriola, replicados por sendas canastas de Jackson y Meindl, siguieron oscilando la diferencia entre uno y tres puntos, siempre con los manresanos por delante. Con 100-101 Gudmundsson, inédito en la anotación, y Leo Meindl tuvieron los tiros de la victoria burgalesa, pero ninguno de los dos entró. La necesaria falta llevó a la línea de tiros libres a Álex Reyes, que metió el primero y falló el segundo. El rebote le hubiera dado, aunque con solo tres segundos por jugarse, la última opción a San Pablo, pero Oriola fue el más listo y, haciéndose con el balón, amarró también la cuarta victoria para su equipo y la décima derrota consecutiva de Recoletas Salud San Pablo Burgos.

LIGA ENDESA - ACB - JORNADA 11

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - BAXI MANRESA, 100-102 Recoletas Salud San Pablo Burgos: Jon Gudmundsson, Jhivvan Jackson (26), Dani Díez (13), Jermaine Samuels Jr (2), Luke Fisher (9) -cinco inicial-, Leo Meindl (9), Ethan Happ (15), Raulzinho Neto (8), Gonzalo Corbalán (15), Yannick Nzosa (3), Ramiro Rodríguez.



Baxi Manresa: Retin Obasohan (9), Eli Brooks (8), Álex Reyes (20), Marcis Steinbergs (17), Pierre Oriola (16) -cinco inicial- Ferran Bassas (12), Agustín Ubal (13), Gustav Knudsen (2), Louis Olinde (3), Kao Akobundu, Grant Golden (2), Gerard Fernández.



PARCIALES Primer cuarto: 30-25 Segundo cuarto: 21-27 (51-52) Tercer cuarto: 22-28 (73-80) Cuarto cuarto: 17-10 (90-90) Prórroga: 10-12 (100-102)



ÁRBITROS: Árbitros: Fernando Calatrava, Rubén Sánchez Mohedas y Roberto Lucas.

Eliminado por cinco faltas Gonzalo Corbalán, del San Pablo Burgos.



PABELLÓN: Coliseum de Burgos. 8.867 espectadores.