El Recoletas Salud San Pablo Burgos se mide a un Baskonia en línea ascendente

El Recoletas Salud San Pablo Burgos afronta con ilusión una nueva salida de altura en la temporada de Liga Endesa. En plenas fechas navideñas, el equipo que dirige Porfi Fisac se medirá a Kosner Baskonia, este sábado, a las 18:00 horas, en el Fernando Buesa Arena, con el objetivo de continuar progresando en busca de un resultado positivo, una meta para la que contarán con la afición burgalesa desplazada a Vitoria.

La semana de entrenamientos para los castellanos ha transcurrido con entrenamientos diarios, incluidos el matinal de Nochebuena y el vespertino de Navidad, para preparar el encuentro de este sábado en la capital alavesa. Sobre la circunstancia de trabajar en estas fechas, el entrenador Porfi Fisac apuntaba: “Tenemos claro y asumimos perfectamente que son fechas donde, como profesionales, debemos trabajar al más alto nivel. Son días muy importantes para nosotros a nivel de trabajo y a nivel del tiempo que estamos unidos”.

Después de una ajustada derrota tras la prórroga frente a BAXI Manresa, el técnico segoviano analizaba el sentimiento del vestuario: “El grupo está bien, es capaz de empezar a entrenar desde el principio de la semana con buena disposición y con buena actitud. Te duele perder cualquier partido, bien sea por uno, bien sea por veinte. Al final, es importante para nosotros seguir con esa mentalidad de que el trabajo está por encima de cualquier resultado”.

Para hacer frente al compromiso del sábado, el roster del Recoletas Salud San Pablo Burgos llega con algunas dudas importantes, de las que hablaba el entrenador en la previa: “Dani Díez es un jugador que está sufriendo bastante con la fascia del pie. Ethan Happ, que debido al tiempo que lleva de inactividad, le cuesta ir poco a poco arrancando y adaptándose al ritmo competitivo. Juan Rubio sigue con esa pubalgia que le está haciendo perderse algunos entrenamientos y sufrir bastante, pero es un chico duro, valiente y es un ejemplo de trabajo", destacaba. En el caso de Raúl Neto es el que "más difícil tiene poder estar en el partido porque las semanas se le hacen complicadas cuando no acaba de tener esa continuidad física. Es un chaval ejemplar de actitud y de disposición”.

Kosner Baskonia alcanza esta duodécima jornada de acb desde la octava posición de la clasificación, con un balance de cinco victorias y cinco derrotas. El partido de la competición doméstica más reciente para los de Paolo Galbiati se resolvió con un triple final de Markus Howard, que le dio el triunfo a los vitorianos frente a Unicaja (90-93).

El escolta fue precisamente el jugador mejor valorado de su equipo, con 30 puntos y 27 créditos de valoración, en un encuentro en Málaga donde también sobresalieron las actuaciones del base Kobi Simmons (18 puntos y 4 rebotes para 19 créditos de valoración) y del alero Timothé Luwawu-Cabarrot (20 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias para 19 créditos de valoración).

A nivel global, Kosner Baskonia se presenta como el cuarto equipo más anotador de la temporada de acb (90,4 puntos por partido), en una campaña en la que han destacado las individualidades de Luwawu-Cabarrot, el jugador más anotador del curso liguero (19,6 puntos de media) y el primero en tiros de tres (3,7 triples); y Hamidou Diallo, el quinto en tiros de dos (4,3 lanzamientos promedio).

El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos valoraba a su rival de este sábado: “Sabemos perfectamente el tipo de equipo que es Kosner Baskonia y el crecimiento que está teniendo. Hay muchos jugadores de muy buen nivel que están cada día jugando a mejor nivel colectivo. Toda esa parte que tienen de talento individual se está uniendo más en favor del grupo. El partido es más complicado porque ellos ahora tienen todas las opciones de pelear y es un encuentro importante también para que estén en esa Copa del Rey”.