Fisac avisa:«No tenemos nada que hacer si no jugamos al máximo nivel 40 minutos»

El Recoletas Salud San Pablo Burgos pretende empezar el nuevo año en Granada de la misma manera que lo acabó en el Coliseum y traer de vuelta a Burgos la tercera victoria de la temporada. Un triunfo que los de Porfi Fisac necesitan como agua de mayo y más aún si pueden arrebatárselo a un rival directo como es el equipo nazarí.

El conjunto burgalés visitará el Palacio de Deportes de la capital granadina este sábado a las 19:00 horas,para enfrentarse al Coviran Granada en un cruce de urgencias entre los dos últimos clasificados de la Liga Endesa. Apenas tres días después de lograr su segunda victoria de la temporada frente al Dreamland Gran Canaria, el conjunto burgalés tendrá una nueva oportunidad de reengancharse a la lucha por la permanencia ante un Granada que también jugó en la jornada que despidió el año contra un equipo de las islas afortunadas, pero se llevó una derrota a manos de Tenerife.

Porfi Fisac, técnico del equipo burgalés, no dudó en calificar el encuentro como una cita de máxima tensión en su análisis previo al desplazamiento en el que remarcó que «es un partido absolutamente de necesidades, donde los dos equipos tenemos una situación muy difícil en la clasificación y estamos en un momento en el que nos están haciendo daño las derrotas que llevamos. Es un encuentro muy importante para poder seguir o intentar engancharnos a los demás”, explicó el entrenador segoviano.

Aunque el triunfo frente a Gran Canaria dio aire al equipo, Fisac prefiere no dejarse llevar por la euforia, en la convicción de que «en esta liga no vale nada lo que acaba de suceder. En cualquier competición y en la vida igual, el día a día es lo único que te sirve para tener un aprendizaje y una idea de saber cómo quieres hacer las cosas”. El veterano entrenador segoviano considera que el equipo empieza a comprender mejor la identidad que persigue y «los chicos van teniendo claro qué tipo de baloncesto queremos hacer y por dónde queremos ir, pero cada día es una vida nueva, es una batalla nueva, es una lucha nueva, es un desafío nuevo. Para nosotros, es una batalla importante porque cualquiera lo es, ya no solo porque el rival esté en la misma situación en la que estamos, sino porque de por sí la liga nos ha hecho ir a un punto en el que no hay ningún partido que no sea imprescindible”.

El rival de esta jornada, Coviran Granada, ocupa la última posición con un balance de 1-12, aunque su reciente partido ante Lenovo Tenerife (80-75) mostró señales de mejora. Luka Bozic firmó una actuación destacada con 14 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias, y Matt Thomas sumó 15 puntos y 3 rebotes. Bozic se ha convertido en una de las referencias de la liga, donde es el segundo jugador más valorado y también el segundo en rebotes.

Fisac valoró en positivo la evolución del conjunto andaluz, que ha añadido nuevas piezas en el último mes y destacó, además, el rendimiento de sus bases, la amplitud de su línea exterior y el físico de su juego interior. “Tienen un núcleo fuerte, en el base, tanto Costa como Russell son hombres de muy buen nivel y hay que intentar que no estén cómodos. Tienen jugadores conocidos como Thomasson y la llegada de Yacel Pérez les ha dado aire fresco y fuerza en el uno contra uno. Thomasson es un jugador de Euroliga con facilidad para anotar. Luego tienen a Howard, Pere Tomàs, Bamforth... una línea exterior completa y grande”, analizó. Sobre el juego interior, apuntó que «en la parte interior tienen mucho físico con Wiley y Brima”.

El técnico también advirtió sobre el ambiente del Palacio de Deportes, un factor que puede ser decisivo porque «el pabellón que empuja mucho, como todos los que existen en esta liga. Granada es una afición muy fiel, que realmente marca y ayuda bastante a que los jugadores estén siempre dando la cara”, añadió. “Será un partido de 40 minutos. No tenemos nada que hacer si no jugamos al máximo nivel 40 minutos”.

La expedición viajó ayer viernes a la capital granadina con varias incógnitas en la plantilla. Dani Díez sigue con molestias en la fascia y su presencia está prácticamente descartada. “Dani es casi seguro que no vaya a poder jugar por el tema de la fascia. Nos está costando y están trabajando para intentar sacarlo hacia adelante, pero de momento eso no funciona”. Yannick Nzosa, que no participó en el último encuentro por un proceso gripal, sí ha podido sumarse al grupo y podría estar disponible. “En principio ayer ya no tenía fiebre y creemos que hoy viajará con el equipo seguro. Veremos a ver luego una vez que estemos allí... Si nos puede echar una mano, pues claro, nos hace falta sí o sí”.

El cuerpo técnico aún deberá tomar decisiones en cuanto al cumplimiento del cupo de jugadores de formación. “Llevamos a los chavales un poco y ya veremos qué decisión tomamos al final: si entra uno solo o si tienen que entrar dos. Tomaremos esa decisión cuando veamos el proceso que tiene [el jugador] para cumplir el tema de los cuatro cupos”, señaló Fisac.