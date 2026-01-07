Cristina Gutiérrez completa la primera parte de la maratón en Al-Ula y se mantiene en el Top 10 de la general

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cristina Gutiérrez y su copiloto Pablo Moreno han completado con éxito la cuarta etapa del Rally Dakar 2026, primera parte de la exigente etapa maratón, con un recorrido de 417 kilómetros cronometrados alrededor de los espectaculares paisajes de Al-Ula.

Aunque el entorno volvió a ofrecer imágenes imponentes, la jornada estuvo marcada por la gestión del vehículo, la ausencia de asistencia externa y una navegación especialmente exigente, factores que obligaron a las tripulaciones a mantener la máxima concentración desde el primer kilómetro.

El recorrido combinó grandes espacios abiertos con zigzags constantes entre relieves accidentados, rompiendo el ritmo y complicando la lectura del terreno. La llegada a meta dio paso a un vivac reducido a lo esencial, con campamentos separados para motos y vehículos FIA, donde únicamente está permitida la ayuda entre competidores.

Cristina y Pablo gestionaron la etapa con cabeza fría, priorizando la fiabilidad del vehículo y evitando errores en una jornada en la que la navegación resultó decisiva y la posición de salida condicionó notablemente los tiempos finales, siendo así los primeros competidores que abrían la etapa los más perjudicados a raíz de la ardua navegación.

Aún así y tras esta exigente jornada, Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno ocupan la décima posición de la clasificación general, manteniéndose entre los mejores del Dakar y consolidando una actuación sólida en una de las etapas más complejas del rally.

Al finalizar la etapa, la piloto de The Dacia Sandriders valoraba así la jornada: “Ha sido una etapa súper complicada. Muy difícil la navegación y la posición de salida lo ha determinado todo, como se ha visto en los resultados. El quinto de ayer nos ha perjudicado hoy, pero aun así lo hemos disfrutado. Mañana los que abran también notarán que la navegación es más complicada. Nosotros mantenemos la cabeza fría, seguimos décimos de la general y estoy muy contenta. Mañana nos espera otro trámite largo para el cuerpo…”

La cuarta etapa estuvo marcada por la actuación dominante de Toyota con el sudafricano Henk Lategan, que firmó una impresionante victoria tras adelantar a once coches en carrera y cruzar meta con una ventaja de 7 minutos y 3 segundos, el mayor margen de victoria en lo que va de Dakar 2026.

El sudafricano se impuso por delante del compañero de equipo de la burgalesa, Nasser Al-Attiyah. Asimismo, Sébastien Loeb, también integrante de The Dacia Sandriders, cerró el Top 5 en una jornada en la que Lategan fue claramente intocable. Además, durante la jornada se produjo el abandono del vigente campeón del Dakar, Yazeed Al-Rajhi, tras una serie de pinchazos y las secuelas físicas que arrastraba desde la pasada temporada.

La quinta etapa pondrá fin al formato maratón con un recorrido de 372 kilómetros cronometrados para los coches, nuevamente con trazados separados para motos y automóviles.

Los pilotos que hoy han salido más retrasados tendrán opción de recuperar tiempo, mientras que los primeros clasificados deberán navegar sin referencias, especialmente en los tramos iniciales. Aunque globalmente será una etapa más rápida, los constantes cambios de dirección y las zonas pedregosas obligarán a elegir entre perder segundos… o arriesgar minutos.

