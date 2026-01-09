Cristina Gutiérrez supera el ecuador del Dakar 2026 en el puesto 13 tras la etapa más larga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cristina Gutiérrez y su copiloto Pablo Moreno han completado este viernes la sexta etapa del Rally Dakar 2026, última antes de la jornada de descanso, con un recorrido total de 920 kilómetros, de los cuales 331 fueron cronometrados, entre Al-Ula y Hail.

A pesar del madrugón, la etapa más larga del Dakar 2026 fue también una de las más espectaculares y exigentes para los amantes de las dunas. El recorrido discurrió principalmente por el sector de Qassim, con interminables cordones de arena que se extendían hasta el horizonte, en ocasiones separados por valles donde los coches seguían rodando sobre arena blanda durante prácticamente toda la especial. Tras detener el cronómetro, los participantes afrontaron un largo enlace hasta la capital saudí, antes de disfrutar del merecido día de descanso y realizar los primeros balances de la competición.

Etapa 100% de dunas marcada por la estrategia y el trabajo en equipo

La especial estuvo protagonizada por la arena desde el primer kilómetro, convirtiéndose en una jornada muy exigente a nivel físico y de concentración. Cristina Gutiérrez partía con una estrategia clara junto al equipo, aguardando unos minutos por detrás de su compañero Nasser Al-Attiyah, actual líder de la general, para poder ofrecerle asistencia en caso de necesidad. “Ha sido una etapa de dunas 100%. El equipo me pidió ir un poco más tranquila al principio para poder ayudar a Nasser si lo necesitaba. Una vez nos pasó, intentamos seguirle todo lo posible porque hoy ha volado. Nos mantenemos en buena posición, hay muchísimos pilotos con nivel para ganar etapas, pero estoy muy contenta con lo que estamos haciendo y con ganas ya de descansar”, aclaraba la burgalesa.

La piloto burgalesa redujo el ritmo en la primera parte de la especial hasta que el catarí la alcanzó. Una vez superada, Cristina intentó seguir su estela durante cerca de 30 kilómetros, manteniendo un ritmo muy alto en una jornada en la que Al-Attiyah “voló” sobre las dunas. Finalmente, Gutiérrez completó la etapa a 12 minutos y 33 segundos de su compañero y ganador de esta sexta etapa, cerrando el top 15 del día y superando a su también compañero de equipo Lucas Moraes, actual Campeón del Mundo de Rally Raids. En este sentido, la española se mantiene en un ritmo competitivo a la vez que obedece la estrategia de equipo.

Cristina Gutiérrez valoraba así la jornada al término de la especial: “Ha sido una etapa muy dura, físicamente bastante exigente. Al principio salimos un poco aflojando para poder ir detrás de Nasser por si le pasaba algo, ya que ahora mismo es el líder del equipo. Cuando me pasó intenté seguirle y aguanté unos 20 kilómetros, nada mal".

Tras una primera parte de la carrera, la piloto burgalesa explicava que "estoy muy contenta con esta primera semana y con el ritmo que hemos llevado. Mañana toca un día de descanso y luego queda todavía una segunda semana muy larga, con muchos kilómetros. La idea es seguir en este ritmo, estar ahí arriba y ver hasta dónde podemos llegar.”

Al-Attiyah se impone en una jornada clave antes del descanso

En la categoría de coches, Nasser Al-Attiyah firmó una auténtica exhibición para llevarse la victoria de etapa al volante de su Dacia Sandrider, imponiéndose tras un ataque demoledor en la parte final de la especial. El catarí aventajó en casi nueve minutos al hasta ahora líder Henk Lategan (Toyota), recortando distancias en la clasificación general.

Sébastien Loeb (Dacia) fue segundo a casi tres minutos, mientras que Seth Quintero (Toyota) completó el podio del día. En Ford, Nani Roma volvió a ser el mejor clasificado de la marca, sexto, y se mantiene tercero en la general. Carlos Sainz fue séptimo y continúa cuarto en la clasificación acumulada tras resolver los problemas mecánicos sufridos en la etapa maratón.

Cristina Gutiérrez completó una especial inteligente y estratégica, priorizando el apoyo al equipo y la constancia, lo que le permite mantenerse 13.ª en la clasificación general tras una primera semana muy exigente del Dakar 2026.

Tras una intensa primera semana de competición, el Rally Dakar 2026 disfrutará este sábado de su jornada de descanso. La carrera se reanudará el domingo 11 de enero con la séptima etapa entre Riyadh y Wadi Ad Dawasir, una jornada nuevamente muy larga, con 414 km de enlace y 462 km de especial.

Será un punto de inflexión mental para los participantes, en una etapa rápida y arenosa, con arbustos y pistas exigentes donde la concentración será clave cuando el kilometraje total vuelva a acercarse a los 900 kilómetros. La segunda semana promete ser tan dura como decisiva.