Revés para Cristina Gutiérrez en el Dakar con una avería crítica

Cristina Gutiérrez y su copiloto Pablo Moreno han completado este lunes la temida Etapa 8 del Rally Dakar 2026, una jornada considerada por la organización como “un resumen de todo lo mejor que Arabia Saudí puede ofrecer”, pero también la especial más larga de esta 48.ª edición.

El recorrido, con salida y llegada en Wadi Ad-Dawasir, contó con 721 kilómetros totales, de los cuales 483 fueron cronometrados y 238 km de enlace, en una especial muy variada que combinó salidas rápidas, cordones de dunas, pistas arenosas de alta velocidad, zonas pedregosas y tramos finales especialmente rápidos y abiertos.

Aparecen los primeros problemas mecánicos serios

La Etapa 8 exigió máxima concentración debido a los constantes cambios de terreno y ritmo. Tras un inicio rápido, las dunas rompieron el compás antes de dar paso a pistas sinuosas y pedregosas en el ascenso hacia el norte, para finalizar con kilómetros muy rápidos que castigaron tanto a pilotos como a las mecánicas de los vehículos.

Para Cristina Gutiérrez, la jornada se complicó seriamente en la parte final de la especial. Un problema de potencia y, posteriormente, una avería total en la dirección asistida que se produjo alrededor del kilómetro 414 de la especial, a unos 70 kilómetros de meta, obligaron a la piloto española a detenerse e intentar una reparación de emergencia.

A pesar de los esfuerzos durante más de diez minutos, el problema no pudo solucionarse, lo que obligó a Cristina y Pablo a completar los últimos kilómetros en condiciones extremas. Así lo relataba la piloto Cristina Gutiérrez al término de la especial: “No íbamos del todo bien, teníamos un poco de falta de potencia en el coche, pero el problema mayor ha sido que nos hemos quedado tirados sin dirección asistida. Hemos intentado reparar, pero en esos diez minutos ha sido imposible. La verdad es que os podéis imaginar lo difícil que es conducir un coche de 2,5 toneladas sin dirección. Ha sido una jornada bastante complicada, pero hemos intentado perder el menor tiempo posible”.

A nivel deportivo, la Etapa 8 no provocó grandes cambios en la clasificación general, pero sí dejó una tabla muy compacta, algo poco habitual en un rally raid de esta magnitud. El triunfo fue para Saood Variawa (Toyota), que superó por apenas 3 segundos a su compañero Henk Lategan, que cosechaba buenos tiempos en la especial durante la mayor parte del recorrido.

Los Toyota GR Hilux coparon tres de las cinco primeras posiciones, mientras que Mattias Ekström colocó el primer Ford en tercera posición y Nasser Al-Attiyah, compañero de equipo de la burgalesa, fue quinto, defendiendo el liderato de la general donde sigue ocupando la primera posición. Carlos Sainz, sexto en la etapa, y Nani Roma, noveno, siguen al acecho en una clasificación que se decidirá en los próximos días.

La jornada del martes llevará a los participantes desde Wadi Ad-Dawasir hasta el campamento refugio, con 123 km de enlace y 418 km de especial cronometrada, en la primera parte de la segunda etapa maratón del Dakar 2026.

Será una auténtica prueba de resistencia física, mental y mecánica, con pistas pedregosas y traicioneras, numerosos cambios de ritmo y un tramo final de dunas que servirá como anticipo de la jornada siguiente. Como marca la tradición, los vivacs-refugio volverán a ser minimalistas y los recorridos estarán separados entre FIA y FIM, aumentando aún más la exigencia.

Para Cristina Gutiérrez, la etapa se saldó con una 26.ª posición, muy lejos de sus aspiraciones habituales, pero condicionada por una avería imposible de gestionar en carrera. Tras esta jornada, Nasser Al-Attiyah mantiene el liderato de la general con 4 minutos de ventaja sobre Mattias Ekström y 6’08” sobre Henk Lategan. Completan el Top 5 Nani Roma y Carlos Sainz, mientras que Cristina Gutiérrez se sitúa en la 14.ª posición absoluta, centrada ya en afrontar con inteligencia la decisiva etapa maratón.