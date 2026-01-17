Muneta se centra en los tres puntos del Andorra

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Antxon Muneta debuta este domingo al frente del CD Mirandés en el partido ante el FC Andorra, con la misión de sumar tres puntos en Anduva y empezar a dar forma a una remontada en la clasificación. La semana de trabajo ha estado marcada por la necesidad de ajustar el rumbo del equipo con rapidez y por recuperar el ánimo del vestuario.

Desde los primeros entrenamientos, Muneta percibió implicación en el grupo pese al tercer cambio de entrenador en lo que va de temporada, el trasiego del periodo en el que jugó como local en el estadio vitoriano de Mendizorroza y la pésima situación en la tabla clasificatoria.

«He visto al equipo muy concienciado y con muchas ganas de darle la vuelta. Todos creemos que lo podemos hacer y estamos seguros de que lo vamos a hacer», señaló. En ese sentido, su planteamiento deja a un lado la tentación de imponer un estilo propio para encontrar la fórmula más eficaz para competir ya. «Ahora mismo no es cuestión de que sea el Mirandés de Anxton Muneta, tenemos que hacer el Mirandés que saque tres puntos contra el Andorra y luego tres puntos contra el Sporting», zanjó apostando por el juego práctico y efectivo que saque al equipo del bache en el que está instalado.

Muneta evita planteamientos teóricos alejados de la realidad del equipo en la creencia de que «no es cuestión de que yo ponga al equipo a hacer lo que a mí o a cualquiera le gustaría, que es jugar perfecto, apretar alto, tener 90% de posesión y 28 ocasiones. Es cuestión de ver cuál es la mejor forma en la que este equipo pueda ganar. Y eso es lo que hemos preparado esta semana», admitió.

El cuerpo técnico ha estudiado al rival, ha definido un plan ajustado a sus debilidades y ha «preparado un partido «para hacerle daño al Andorra» con el objetivo claro y único de «sacar tres puntos». «A partir de ahí, la semana que viene, la misma película pero con el Sporting». Práctico a más no poder, Muneta coge las riendas del Mirandés, dejando atrás el impacto emocional en la plantilla del relevo drástico en el banquillo y a medida que «han ido levantando el ánimo con la vista puesta en el Andorra», quiere aprovechar también el regreso a Anduva en el segundo partido en casa.

El estadio rojillo les sentó «muy bien» a sus pupilos, entre los que hay bajas que no alteran los planes del nuevo entrenador que confía en quienes sí están disponibles y lo deja claro que esas «piezas que tenemos disponibles son las mejores» y «vamos con ellas a muerte», con «total confianza».

Tampoco cierra la puerta el entrenador bilbaíno a introducir ciertos cambios tácticos ya que considera que el equipo ha ganado en flexibilidad y «ya domina dos sistemas, dos dibujos». Esa circunstancia, explica, «nos da una alternativa buenísima para poder afrontar cualquier partido tanto de inicio como en un momento dado cambiar».

La elección final se adaptará al rival y como si en vez de vasco procediera de otra comunidad autónoma costera, asegura que «contra el Andorra puede haber cambios como puede haber continuidad». «Hemos preparado qué hay que hacer contra el Andorra y eso lo tenemos muy claro», sostiene sin dar más pistas sobre el esquema táctico que desplegará esta tarde en Anduva.

Sobre el mercado, explicó que los movimientos están definidos por el club y que hay una coordinación fluida con la dirección deportiva. «Esto es algo que está ya encaminado desde hace un tiempo».

Con respecto a la afición, Muneta reconoció que «siempre» ha sentido «el apoyo de la gente, las ganas de la gente de que esto salga bien».

Evocó la temporada de la primera permanencia en Segunda para recordar que salir de una situación complicada requiere calma, compromiso y trabajo desde dentro. «Tranquilidad a los chavales dentro de saber nuestra situación, tranquilidad de no mirar más allá. Vamos a sacar el de Andorra, que seguro que vemos las cosas de otra manera y domingo a domingo ir hacia adelante paso a paso», pronosticó.