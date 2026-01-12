El Mirandés da un nuevo golpe de timón y destituye a Galván a los dos meses

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Nuevo giro de rumbo del Mirandés para tratar de encarar la segunda vuelta de la Liga Hypermotion con el objetivo de salir de la delicada situación en la tabla del conjunto rojillo. El consejo de administración, reunido hoy, ha decidido destituir al técnico, Jesús Galván, dos meses después de su contratación, en sustitución de Fran Justo.

El consejo de administración, a través de una nota de prensa publicada por el club, decidía su cese, así como el del segundo entrenador, José Miguel Márquez, y el analista, David Vega. El club agradecía "el trabajo y esfuerzo de Jesús Galván y sus ayudantes durante su etapa". Antxon Muneta se encargará del equipo hasta la contratación de un nuevo entrenador.

Galván se va del Mirandés con un bagaje de seis derrotas en nueva partidos, una de ellas la que supuso la eliminación de la Copa del Rey por el Sporting de Gijón.

Se hizo cargo del equipo en la jornada 14, con el derbi ante el Burgos CF, en el que los rojillos cayeron por 0-2. Y en liga solo ha conseguido una victoria ante la Real Sociedad B y dos empates, ante Las Palmas y el pasado sábado ante el Almería en el regreso a Anduva.