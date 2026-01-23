El San Pablo Burgos busca una victoria que le de aire

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos pondrá el punto final a la primera vuelta de la temporada de Liga Endesa visitando a Hiopos Lleida, este sábado, desde las 20:00 horas, en el Espai Fruita Barris Nord. El equipo que dirige Porfi Fisac buscará una victoria a domicilio con la que seguir peleando sus opciones de permanencia en la segunda mitad de la competición liguera.

Los burgaleses han enlazado dos derrotas ajustadas en el Coliseum en sus dos últimos compromisos, donde han dejado una buena imagen sobre la cancha y han dispuesto de opciones para quedarse con el triunfo. “El camino es largo, duro y difícil, pero no nos podemos rendir. Siempre he creído en la justicia deportiva y creo que lo que un día te quitan te lo van a devolver. Tengo claro que este tipo de partidos en los que ahora mismo no estamos con ese grado de fortuna, de talento o de saber jugar esas situaciones finales, nos cambiarán un poco esas tornas”, apuntó Porfi Fisac.

El entrenador segoviano habló de la mentalidad de encarar cada jornada como única: “Cada partido es un mundo nuevo. No importa lo que ha pasado detrás. No importa de dónde vienes. Lo que sí que importa es que empiezas 0-0 y debes acabar con un punto más que el rival. La diferencia, lo que marca todo, es la mentalidad con la que lo afrontes. Tengo claro que la nuestra tiene que estar en ese camino de ir a por el partido, como estamos intentando hacer, y ojalá que esta vez nos caiga a nuestro lado”.

El parte médico vuelve a ser uno de los principales inconvenientes del Recoletas Salud San Pablo Burgos, que tendrá las bajas de Dani Díez, en la recuperación de su operación de la fascia del pie, y de Luke Fischer, aquejado de sus problemas en el isquiotibial. A ellos, se ha unido esta semana la ausencia en los entrenamientos de Jhivvan Jackson, del que Fisac ha explicado: “Sufrió una pequeña distensión en la rodilla en el último partido. De momento, no ha entrenado. Va a viajar con nosotros y vamos a ver las condiciones en las que está para poder jugar”.

Por otro lado, el técnico espera recuperar a Pablo Almazán, que fue baja el domingo por molestias en el gemelo. En el apartado positivo, el cuadro castellano tendrá al pívot Augusto Lima, que ha completado una semana de entrenamientos en Burgos y de quien Fisac ha comentado: “Está bien, muy bien mentalmente y a nivel de dinámica. Es verdad que le falta ritmo de competición, él lo sabe y tiene que trabajar, y haremos que coja un buen estado de forma.

Creo que ahora mismo, con la baja de Luke, es importante cualquier aportación, tanto de Yannick Nzosa, que es alguien en el que creemos, en el que confiamos y que cada día está mejor y a mejor nivel, y él”, a lo que ha agregado: “Ahora mismo, no son muchos los minutos que puede estar jugando seguido al máximo nivel, pero su actitud, su entrega, su forma de trabajar y su disposición están siendo máximas”.

Hiopos Lleida arranca esta decimoséptima jornada desde la undécima posición de la clasificación, con un balance de siete victorias y de nueve derrotas. El equipo que dirige Gerard Encuentra viene de enlazar dos triunfos en las Islas Canarias, el más reciente ante Dreamland Gran Canaria (50-68).

Cinco jugadores finalizaron en dobles dígitos de valoración este partido, con el escolta James Batemon (14 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias para 15 créditos de valoración) y el ala-pívot Melvin Ejim (9 puntos y 10 rebotes para 15 créditos de valoración) liderando a los catalanes, que también contaron con buenas actuaciones de los exjugadores del San Pablo Burgos, Gigi Golomán (12 de valoración) y Millán Jiménez (10 de valoración).

“Es un partido difícil. Ellos tienen un número de victorias muy importante, siempre pensando en que la salvación es uno de sus primeros objetivos, que lo están haciendo muy bien y hay que reconocer el nivel que están mostrando en muchos de sus partidos", destacó Fisac.