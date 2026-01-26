Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El inicio de la temporada ciclista llevará a los ciclistas del Burgos Burpellet BH a uno de sus destinos habituales del mes de enero: la isla de Mallorca. Un año más, los cinco trofeos de la Challenge de Mallorca (miércoles 28 de enero al domingo 1 de febrero) servirán como primera toma de contacto con la competición para varios de los ciclistas morados. Hasta nueve corredores se desplazarán hasta las Islas Baleares e irán alternando su participación en las cinco carreras de un día, según favorezcan a velocistas o escaladores. La gran novedad en esta edición tendrá lugar el segundo día en el Trofeo Ses Salines, que se convierte en una contrarreloj por equipos de 26 kilómetros.

El Trofeo Calvià dará inicio a la Challenge de Mallorca el miércoles 28, ofreciendo una primera oportunidad a los escaladores en una carrera de 148 kilómetros y 2800 metros de desnivel positivo. Con salida y llegada en Palmanova, los ciclistas recorrerán en todo momento la sierra de Tramontana, ascendiendo una decena de altos y puertos de montaña. Los pasos por el Coll de Sóller (8 km al 5%), el Coll den Claret (5 km al 5%) o el Coll de sa Gramola (3 km al 5%) irán seleccionando el pelotón, aunque no es descartable que algunos hombres rápidos lleguen con opciones a la parte final de la prueba.

La segunda cita de la carrera balear será el Trofeo Ses Salines el jueves 29, en la que es la gran novedad de la edición de 2026. Una contrarreloj por equipos pondrá a prueba la compenetración y trabajo grupal del Burgos Burpellet BH y el resto de estructuras. Los ciclistas partirán desde Ses Salines rumbo a Campos, donde darán media vuelta para regresar hasta la Colònia de Sant Jordi tras 24 kilómetros de esfuerzo colectivo. Será un recorrido completamente llano y sin apenas zonas técnicas, favoreciendo a los grandes especialistas de la discipina.

El viernes llegará el Trofeo Serra de Tramuntana, destinado a los escaladores y con un gran cambio respecto a la pasada temporada. La jornada de 154 kilómetros comenzará en Selva y, en esta ocasión, finalizará en el Santuario de Lluc, tras coronar el Coll de sa Batalla (8 km al 5%) justo antes de la línea de meta. Se mantiene el resto del recorrido, con los pasos por el Coll de Femenia (8 km al 5%), el Coll de Puig Major (5 km al 5%) y el Coll de Sóller (8 km al 5%). Una carrera que suele seleccionarse muy pronto, como ya ocurrió en 2025, cuando Hugo de la Calle se mostró entre los más fuertes para acabar en una destacada undécima posición.

La cuarta prueba de la Challenge de Mallorca será el Trofeo Andratx - Pollença, que mantiene el mismo recorrido de la pasada edición. El pelotón partirá desde Andratx y circulará por la sierra de Tramontana de oeste a este, ascendiendo los principales puertos de la isla. No faltará el larga y decisivo ascenso al Coll de Puig Major por la vertiente de Sóller (14 km al 6%), donde los principales escaladores se lanzarán a la ofensiva. Aunque todo quedará por decidirse en la tradicional subida al Mirador d’Es Colomer (3 km al 6%) desde Pollença.

Los sprinters deberán esperar hasta el domingo, momento en que llegará su opción en el Trofeo Palma. La más llana de las cuatro clásicas modifica sus primeros 25 kilómetros de carrera, partiendo en esta ocasión desde Marratxí. El resto del recorrido de 150 kilómetros es similar al de los últimos años, sin grandes cambios de desnivel y destinado a resolverse con una gran volata masiva en Palma de Mallorca. Las cuatro vueltas finales al circuito del paseo marítimo de la capital balear permitirán ver una bonita pelea entre los trenes del sprint, en la que el Burgos Burpellet BH espera posicionar bien a sus hombres rápidos.

El equipo burgalés viaja a la isla con un grupo de nueve ciclistas y cada día tomarán la salida siete de ellos, aprovechando el formato de la Challenge de Mallorca con sus cinco pruebas de un día. Esta semana disputarán sus primeras carreras de la temporada los asturianos Hugo de la Calle y Sinuhé Fernández, mientras que Eric Fagúndez, César Macías, Daniel Cavia, José Manuel Díaz, Jesús Herrada, Carlos García Pierna y Tomoya Koyama se incorporan tras haber disputado las clásicas valencianas del pasado fin de semana.