El UBU San Pablo desafía el ritmo del líder en una «auténtica final» por el ascenso

El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

El UBU San Pablo Burgos viaja a Sevilla para medir la madurez de su candidatura al ascenso en el pabellón más exigente de la categoría, donde jugará ante el Cajasol Sevilla Bm. Proin en el partido más importante de la jornada que enfrentará a los dos principales aspirantes al campeonato. Los cidianos se conjuran antes del viaje para profanar el Centro Deportivo Amate, un fortín donde el líder se mantiene invicto y encadena ocho victorias consecutivas, consolidándose como el equipo más regular en lo que va de curso.

Lejos de buscar cautela en el discurso, el técnico Samuel Trives asume la trascendencia de la cita al afirmar que “es una auténtica final. Es verdad que luego quedan muchos partidos, pase lo que pase en este, pero si consigues un buen resultado en Sevilla, das un paso de gigante para seguir manteniendo todas las acciones en tu mano”.

La expedición burgalesa es consciente de que el resultado en tierras andaluzas tendrá un eco que irá más allá de los dos puntos en juego. Trives entiende que la entidad del rival facilita la activación del vestuario sin necesidad de artificios externos, ya que “el de Sevilla es un partidazo. Jugar contra el líder siempre es un partido que te motiva, que te activa y que realmente no necesita una especial preparación psicológica, porque si no te motiva jugar contra el líder de la categoría sabiendo que tú tienes que aspirar a eso, pues tienes un problema”.

El equipo llega a esta cita con el impulso de la agónica victoria ante el OAR Coruña, esa remontada en el último segundo que ha blindado la confianza del grupo antes de afrontar el desplazamiento más complejo del calendario. Aquel triunfo en tierras gallegas no solo fue un ejercicio de supervivencia, sino la confirmación de que el bloque sabe sufrir cuando el acierto flaquea, una cualidad indispensable para salir airoso de una cancha que presiona tanto desde la grada como desde la pista.

Bajo esa premisa, la clave del encuentro residirá en la gestión del cronómetro y la fatiga. El Cajasol Sevilla, dirigido por Víctor Montesinos, cuenta con una plantilla diseñada para el control, apuntalada por la veteranía de figuras como Alexander Tioumentsev o Alberto Díaz y la seguridad bajo palos de Kilian Ramírez. Su modelo de juego pausado favorece las rotaciones de sus hombres más corpulentos, como Montoro o Morgado, quienes imponen una defensa de gran envergadura difícil de franquear en estático.

“Ellos van a un ritmo de juego más lento por sus modelos de jugadores, por su cambio de ataque-defensa con gente muy grande como Montoro o Morgado y los cambios de ataque-defensa de sus centrales. Ellos requieren que su ritmo sea más tranquilo”, analiza el preparador cidiano para explicar la diferencia de estilos que se verá sobre el parqué sevillano.

Consciente de esta ventaja física de los locales, Trives busca convertir el choque en una batalla de resistencia y transiciones rápidas que obligue al líder a abandonar su zona de confort. “Si podemos imponer un ritmo más alto, que ellos puedan llegar un poquito más castigados al tramo final del partido, nosotros podremos tener más opciones de imponer nuestro juego. La clave también va a ser, como siempre, el tema defensivo y la portería. Va a ser una pelea de poder a poder, ellos de querer jugar a su ritmo, nosotros de intentar el nuestro”, sentencia el técnico, quien sitúa la resolución del envite en la agresividad de su propia defensa para forzar errores en la circulación andaluz.

El despliegue de los burgaleses deberá prestar especial atención a la capacidad de resolución de jugadores como Kilian Ramírez en portería, cuya actuación puede frustrar los intentos de imponer esa velocidad necesaria. El UBU San Pablo necesita que sus posesiones sean dinámicas para evitar que el Sevilla asiente su bloque defensivo, un muro que en el partido de ida ya demostró su dureza. En aquel precedente de la primera vuelta, donde el bloque cidiano se impuso en El Plantío por 31-29, la igualdad fue la tónica dominante hasta los minutos finales.

Pese a la fortaleza demostrada por el líder en su feudo, el central Adrián Sánchez recalca que el vestuario encara el duelo “con mucha ilusión y ganas de seguir luchando y compitiendo. Venimos de conseguir unos puntos muy importantes y afrontamos este partido como un nuevo reto”. El grupo se muestra dispuesto a “seguir haciendo las cosas bien y dejarse todo en la pista” para llevar el duelo al intercambio de golpes, sabiendo que una victoria en Amate no solo supondría el asalto al liderato, sino un golpe de autoridad moral ante el resto de perseguidores en la lucha por la Liga ASOBAL.